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"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале

«Халл Сити Леонида Слуцкого» уволил Леонида Слуцкого. Теперь «Халлу» придется бороться за выживание без человека, чье имя стало частью названия клуба. Но нам, отсюда из России, до этого уже дела практически нет. Никто ведь не знает, что «Мальорка» сейчас идет на первом месте в одной из групп Сегунды Б. Теперь остается лишь отрефлексировать историю поездки Леонида Слуцкого в Англию.

Впервые за долгое время болельщицкая общественность и медиа находятся в состоянии войны. Леонид Слуцкий стал человеком, разделившим до этого практическую единую среду на две части. В унисон пять лет назад все ругали Адвоката; превозносили, а затем критиковали Капелло; а сейчас недоуменно и с пораженческими настроениями говорят о Черчесове. Но пока журналисты пытаются оправдать Слуцкого и выставить его героем нашего времени, болельщики, уставшие от такой пропаганды, кричат громогласно в комментариях совсем о противоположным.

Доводов у болельщиков — хоть отбавляй. И в отличие от позиции журналистов, что немного удивительно, ведь фанаты мыслят зачастую иррационально, болельщики намного конструктивнее. Они не смотрят на Слуцкого как на достояние России, подобно Достоевскому или Айвазовскому. Поэтому никаких настроений в стиле: «мы им покажем», — у них нет. Есть только объективное восприятие фактов. Многие уже давно устали от риторики, в которой мы должны показать им там, что мы не хуже, а даже лучше. И на фоне общественной усталости, защита Слуцкого патриотизмом была изначально обречена на провал.

Командировка Слуцкого изначально подавалась журналистами как отъезд лучшего российского тренера, который должен показать скрытую мощь нашего тренерского цеха. Недаром, говорилось даже о том, что он может возглавить Челси, в случае ухода Конте. Подобной поддержки не было ни у Бышовца в «Маритиму», ни у Карпина в «Мальорке», ни у Тарханова в «Славии», ни у Черчесова в «Легии», даже если сложить их вместе. Радовались успехам, переживали из-за поражений, но подобной фанатичности не было. Переоценка Слуцкого — показательный факт того, что спортивные журналисты особо не понимают специфики того, о чем пишут. Одно дело добиваться успеха с ЦСКА в России, в сильной команде; другое — работать с аутсайдером. Условный Гвардиола может и не добиться успеха с «Амкаром», а Павел Погребняк может забить немало голов за «Барселону», если Месси будет работать на его результативность. Но этого журналисты понимать не хотели, ожидая, что победы с 13 сильными игроками в ЦСКА сравнимы с трудностями, когда у тебя в составе сильных игроков нет вовсе.

"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале


Безусловно, провалу Слуцкого можно найти множество оправданий. Можно много говорить об «ослаблении» состава летом, трудностях адаптации и так далее. Но в объективной картине мира подобные выгораживания — это препятствия, которые квалифицированный тренер должен преодолеть. С подобной логикой найти оправдание можно любому тренеру. В конце концов, зависимость от состояния Месси можно назвать оправдывающей причиной неудач некоторых последних тренеров «Барселоны».

Смелость Слуцкого тоже можно подвергнуть сомнению. Давайте не забывать, что даже при провале, еще летом, все понимали (и Слуцкий в том числе), что он легко найдет после этого работу в России, хорошо оплачиваемую в статусном клубе. Колесить по странам ближнего зарубежья или отправляться в середняки и аутсайдеры РФПЛ не придется. Можно ли в данном контексте говорить о смелости человека? Это уж скорее любопытство: «а смогу ли я вытянуть уровень Чемпионшипа»? Оказалось, что нет. При этом нельзя даже сказать, что Слуцкий потерял свою репутацию заграницей. Успешное выступление в Европе с российской командой — и новый шанс может появиться, особенно учитывая лоббистские способности Абрамовича.



Тем более сказать, что Слуцкий провалился репутационно нельзя. О нем останутся хорошие впечатления у игроков, которые не раз положительно высказывались о нем, и у болельщиков. Да и все понимают, что команда ему досталось трудная. И именно поэтому, если Слуцкий прогремит в серьезном соревновании, провал в «Халле» не будет восприниматься как роковая ошибка, поставившая крест на всей его дальнейшей профессиональной карьере.

Нам же нужно лишь насладиться тем, что никакого «Халла Слуцкого» больше не будет; и порадоваться за него, что он, провалившись в Англии скорее приобрел, чем потерял.

Григорий Конников, Rusfootball.info
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 23:07
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(3)
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тем более сказать, что Слуцкий провалился репутационно нельзя. О нем останутся хорошие впечатления у игроков, которые не раз положительно высказывались о нем, и у болельщиков.

Сразу видно что статью писал человек с фамилией Коников laughing Просто смешно,честное слово,Слуцкий обосрался везде где только можно,но репутационно он якобы не пострадал,напоминает историю с Акинфеевым,человек все последние крупные турниры завалил,но у осликов виновата везде защита,а как сухарики считать от Тосно и Уралов,то это Акинфеев монстр sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Egorysche
Многие ему завидуют и готовы вылить на него ушат грязи

а где здесь на Слуцкого вылилась хоть капля грязи, не говоря об ушате?
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: Egorysche (Вчера, 23:41) #
  • +1
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только ваш портал и мог пукнуть по этому поводу... позорище
То есть поддерживать очень даже хорошего тренера, это "следовать пропаганде" по вашему???
Комментарий Сарсании, который вы же и разместили "Многие ему завидуют и готовы вылить на него ушат грязи. Мне это не понятно. Наоборот, надо поддержать своего человека за рубежом, а не ждать его осечек."
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: FC CSKA (Вчера, 23:17) #
  • -3
  •  (3)
online

Челси
Регистрация: 23.11.2017
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