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Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"

Нападающий Джузеппе Росси в статусе свободного агента перешел в "Дженоа", сообщает официальный сайт генуэзцев.

Соглашение между 30-летним форвардом и командой серии А рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, последним клубом Росси была "Сельта", за которую он выступал в сезоне-2016/17.
Теги: Дженоа Трансферы
Вчера, 23:45
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