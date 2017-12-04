Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"

Нападающий Джузеппе Росси в статусе свободного агента перешел в "Дженоа", сообщает официальный сайт генуэзцев.Соглашение между 30-летним форвардом и командой серии А рассчитано до конца сезона-2017/18.Напомним, последним клубом Росси была "Сельта", за которую он выступал в сезоне-2016/17.