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Матч "Карпаты" - "Олимпик" будет доигран весной

Матч 18-го тура чемпионата Украины "Карпаты" - "Олимпик", скорее всего, будет доигран только весной, сообщает Sport Arena.

Игра стартовала 3 декабря и была прервана после первого тайма при счете 1:1. Причиной стал сильный снегопад.
Теги: Карпаты Олимпик
Сегодня, 00:04
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