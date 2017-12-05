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Юрий Семин: Антон Миранчук не уступает брату

Главный тренер "Локомотива"? Юрий Семин высказал мнение о вызове полузащитника Антона Миранчука в сборную России.

"У Антона Миранчука много сильных качеств. Думаю, он брату не уступает и у них будет хорошее соперничество. Единственное отличие – один лучше играет правой ногой, а второй – левой. А в остальном у них высокое футбольное образование, в игре они очень оригинальны, много делают неожиданных ходов. Есть недостатки, но они будут над ними работать и прогресс станет еще более значительным.

Я не был удивлен вызовом Антона в сборную. Это правильное решение. Если бы Антон не получил на зимних сборах сложную травму, думаю, он и раньше стал игроком стартового состава "Локомотива", - передает слова Семина "СЭ" со ссылкой на программу "Футбол России".
Теги: Семин Локомотив Миранчук Ан.
Сегодня, 08:45
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3
(0)
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Чорлука говорил, что на его взляд, Антон, даже, таланлевее Лёши.

У Тохи дальний удар лучше и сильнее. Надо только почувствовать уверенность.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 09:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Чорлука говорил, что на его взляд, Антон, даже, талантлевее Лёши.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Пока Антону не хватает практики и уверенности. Смотрел их на программе у Черданцева, Леша конечно гораздо раскрепощеннее выглядит. Да и на поле тоже. Но это и логично, он уже года 4 в основном составе команды, а Антон всего 1.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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