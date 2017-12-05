Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Неманья Матич не сыграет против ЦСКА

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о готовности своих игроков к матчу Лиги чемпионов против ЦСКА.

"Матич получил повреждение. Я не собираюсь его заставлять выходить на поле. Нескольким другим игрокам понадобится отдых.

Шоу - в заявке, но не могу сказать точно, выйдет ли он на поле", - передает слова Моуринью пресс-служба "МЮ".
Теги: Матич Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 08:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.