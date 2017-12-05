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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Неманья Матич не сыграет против ЦСКА
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о готовности своих игроков к матчу Лиги чемпионов против ЦСКА.
"Матич получил повреждение. Я не собираюсь его заставлять выходить на поле. Нескольким другим игрокам понадобится отдых.
Шоу - в заявке, но не могу сказать точно, выйдет ли он на поле", - передает слова Моуринью пресс-служба "МЮ".
"Матич получил повреждение. Я не собираюсь его заставлять выходить на поле. Нескольким другим игрокам понадобится отдых.
Шоу - в заявке, но не могу сказать точно, выйдет ли он на поле", - передает слова Моуринью пресс-служба "МЮ".
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