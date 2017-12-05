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Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о работе Леонида Слуцкого с "Халл Сити".

"Слуцкому, безусловно, не повезло с владельцами, шансы вернуть "Халл" в премьер-лигу с первого сезона изначально выглядели сомнительными. Но проблема в том, что команда не закрепилась даже в середине таблицы.

К сожалению, Слуцкий не смог адаптироваться к интенсивности местного футбола. В ЦСКА при отличном подборе игроков он мог побеждать в РФПЛ команды, недостаточно агрессивно сопротивлявшиеся. В Англии даже слабые клубы навязывают борьбу на каждом участке поля. Причем в чемпионшипе этой борьбы больше, чем в премьер-лиге.

Если вспомнить, как Слуцкий в последние годы выступал с ЦСКА и сборной в Европе, неудивительно, что в "Халле" с ним приключилось такое. Вопрос, как негативный опыт поможет ему в будущем. В любом случае практика таких соревнований – мечта для тренера из "нефутбольной страны", – приводят слова Мостового "Известия".
Теги: Мостовой Слуцкий
Сегодня, 08:59
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