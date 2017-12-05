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Юрий Семин: у Слуцкого команда была совершенно разобрана, разваленная

Главный тренер "Локомотива"? Юрий Семин поддержал экс-наставника ЦСКА и "Халл Сити" Леонида Слуцкого.

"Очень положительно отнесся к решению Слуцкого поработать в Англии. Я за него очень болел. В футболе очень много факторов и тренер не всегда может их учесть или победить. Но в данной ситуации у Слуцкого команда была совершенно разобрана, разваленная, игроки многое определяют, но у него их не было. Поэтому было много поражений и пришлось уйти, это часть профессии.

Думаю, это хороший для него этап, в том числе и жизненный. Это был урок, он посмотрел новый футбол, многое для себя почерпнул и дальше начнет работать, ничего страшного не произошло.

Я ни о чем не жалел, когда в начале 90-х слетал в Новую Зеландию. Узнал много нового, великолепную страну, английский язык стал получше. Много положительных моментов было, так же как супер положительные моменты были в киевском "Динамо". Человек должен периодически менять место и развиваться, это всегда хорошо", - передает слова Семина "СЭ" со ссылкой на эфир программы "Футбол России".
Теги: Семин Слуцкий
Сегодня, 09:24
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8
(2)
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:39) #
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online

Цитата: Джонни
Кутарба орфографию преподавал?

Водовоз брат Кутарбы, Земфира его сестра, хотя возможно это растроение личности. Но как же они похожи, черт возьми.
Кстати, Земфиры давно не было слышно видно Кутарба пароль забыл.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Непонятно только, где теперь будет работать Слуцкий. В Зенит не возьмут, потому что туда хотят более громкие имена (и под них игроков заманивать). В ЦСКА и Локо занято. В Спартак не возьмут, потому что он из ЦСКА. А в командах победнее он не потянет, не тот тренер, чтобы при ограниченном ресурсе давать результат как Красножан, или Бердыев. Это тупик.
Регистрация: 2.06.2017
№6 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:15) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Кутарба орфографию преподавал?

И пунктуацию


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:08) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: водовоз
Успешный тренер или просто успешный человек по кр. мере в стране Россия обычно всегда удачи желает коллеге или просто человеку. А, если говорить только о тренерах , то нечего не добывшие в тренерских делах фамилии не буду перечислять кроме гадости нечего хорошего не говорят о других. Так и на этом сайте , срач только от людей, которые сами не кто.

Кутарба орфографию преподавал?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Все объективно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Старый и мудрый Палыч !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: водовоз (Сегодня, 09:58) #
  • -1
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Успешный тренер или просто успешный человек по кр. мере в стране Россия обычно всегда удачи желает коллеге или просто человеку. А, если говорить только о тренерах , то нечего не добывшие в тренерских делах фамилии не буду перечислять кроме гадости нечего хорошего не говорят о других. Так и на этом сайте , срач только от людей, которые сами не кто.
Регистрация: 1.10.2016
№1 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 09:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мда, Палыч, без всяких сомнений, просто молодец! Уважуха.
Регистрация: 12.03.2014
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