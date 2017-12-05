Иржи Ярошик: обыграть "МЮ" на "Олд Траффорде" практически нереально

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
08:29
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
02:05
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (7)
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (7)
Вчера, 23:45
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Вчера, 23:25
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
Вчера, 23:07
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (8)
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (8)
Вчера, 22:50
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (35)
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (35)
Вчера, 22:27
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Вчера, 21:24
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
Вчера, 21:13
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Вчера, 20:53
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Вчера, 20:22
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Вчера, 19:42
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Вчера, 19:32
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (10)
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (10)
Иржи Ярошик: обыграть "МЮ" на "Олд Траффорде" практически нереально
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался относительно предстоящего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА.
"Очень жаль, что турнирное положение сложилось таким образом, что даже победа над "Манчестером" не гарантирует ЦСКА выход в плей-офф. Изначально мало кто верил в то, что красно-синие смогут выйти из этой группы. Однако они борются до последнего тура и в целом выглядят очень неплохо в заключительных матчах года.
Поэтому, думаю, ЦСКА вполне способен преподнести сюрприз. Правда, сделать это будет тяжело - "Юнайтед" очень сильны дома, и обыграть их на "Олд Траффорде" практически нереально.
Очень жаль, что "армейцы" понесли такие серьёзные потери перед важным матчем. Нынешний ЦСКА славится именно командной игрой, поэтому им, наверное, будет непросто из-за потери нескольких ключевых футболистов. Тем не менее, это станет хорошим шансом для молодых ребят проявить себя.
Сыграть в Лиге чемпионов на "Олд Траффорд", да еще и в решающей встрече - бесценный опыт для армейской молодежи. Этот матч они точно запомнят на всю жизнь.
Безусловно, ЦСКА прибавил, и тот факт, что они досрочно обеспечили себе выступления в Лиге Европы, говорит о многом. "Армейцы" давно не играли в плей-офф, так что нынешний сезон уже можно назвать успешным. Теперь главное, чтобы у команды хватило сил весной - как на европейской, так и на внутренней арене", - цитируют Ярошика "Известия".
"Очень жаль, что турнирное положение сложилось таким образом, что даже победа над "Манчестером" не гарантирует ЦСКА выход в плей-офф. Изначально мало кто верил в то, что красно-синие смогут выйти из этой группы. Однако они борются до последнего тура и в целом выглядят очень неплохо в заключительных матчах года.
Поэтому, думаю, ЦСКА вполне способен преподнести сюрприз. Правда, сделать это будет тяжело - "Юнайтед" очень сильны дома, и обыграть их на "Олд Траффорде" практически нереально.
Очень жаль, что "армейцы" понесли такие серьёзные потери перед важным матчем. Нынешний ЦСКА славится именно командной игрой, поэтому им, наверное, будет непросто из-за потери нескольких ключевых футболистов. Тем не менее, это станет хорошим шансом для молодых ребят проявить себя.
Сыграть в Лиге чемпионов на "Олд Траффорд", да еще и в решающей встрече - бесценный опыт для армейской молодежи. Этот матч они точно запомнят на всю жизнь.
Безусловно, ЦСКА прибавил, и тот факт, что они досрочно обеспечили себе выступления в Лиге Европы, говорит о многом. "Армейцы" давно не играли в плей-офф, так что нынешний сезон уже можно назвать успешным. Теперь главное, чтобы у команды хватило сил весной - как на европейской, так и на внутренней арене", - цитируют Ярошика "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.