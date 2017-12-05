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Иржи Ярошик: обыграть "МЮ" на "Олд Траффорде" практически нереально

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался относительно предстоящего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА.

"Очень жаль, что турнирное положение сложилось таким образом, что даже победа над "Манчестером" не гарантирует ЦСКА выход в плей-офф. Изначально мало кто верил в то, что красно-синие смогут выйти из этой группы. Однако они борются до последнего тура и в целом выглядят очень неплохо в заключительных матчах года.

Поэтому, думаю, ЦСКА вполне способен преподнести сюрприз. Правда, сделать это будет тяжело - "Юнайтед" очень сильны дома, и обыграть их на "Олд Траффорде" практически нереально.

Очень жаль, что "армейцы" понесли такие серьёзные потери перед важным матчем. Нынешний ЦСКА славится именно командной игрой, поэтому им, наверное, будет непросто из-за потери нескольких ключевых футболистов. Тем не менее, это станет хорошим шансом для молодых ребят проявить себя.

Сыграть в Лиге чемпионов на "Олд Траффорд", да еще и в решающей встрече - бесценный опыт для армейской молодежи. Этот матч они точно запомнят на всю жизнь.

Безусловно, ЦСКА прибавил, и тот факт, что они досрочно обеспечили себе выступления в Лиге Европы, говорит о многом. "Армейцы" давно не играли в плей-офф, так что нынешний сезон уже можно назвать успешным. Теперь главное, чтобы у команды хватило сил весной - как на европейской, так и на внутренней арене", - цитируют Ярошика "Известия".
Теги: Ярошик ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:54
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