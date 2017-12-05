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Юрий Семин: мне очень нравится тренерская работа

Главный тренер "Локомотива"? Юрий Семин рассказал о том, как планирует провести зимний отпуск.

"С 12 декабря все уходим в отпуск, собираемся 10 января. Я обязательно поеду отдохнуть, попью водички минеральной. Большие прогулки, определенные процедуры для здоровья и все. Новый год встретим в Москве, и будем ждать начало следующего года.

Мне очень нравится тренерская работа. Мы идем на первом месте, у нас есть команда, мы боремся, и это очень радует. Это очень большая мотивация", - передает слова Семина "СЭ" со ссылкой на программу "Футбол России".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 10:01
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