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Антон Миранчук: брат стоит в 15 раз дороже меня? Это нормально

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук ответил на вопросы по поводу сравнения с братом Алексеем.

– У брата – 82 тысячи подписчиков в Инстаграме, у вас – 28. Это злит?

– Вообще нет (Смеется). Вопрос хороший, ведь каждый подписчик стоит дорогого – всем спасибо, кто лайкает, оставляет комментарии. Если буду прогрессировать, то их станет больше.

– А то, что, по мнению Transfermarkt, он стоит – 7,5 миллиона евро, а вы – 500 тысяч?

– Пока вы не сказали, даже не знал – не слежу за этим, но все логично. Он уже почти пять лет играет в первой команде «Локомотива», забивает за сборную, проявляет себя везде. Я только начал – чему удивляться? Это нормально.

– Не напрягает, что вас не воспринимают по отдельности? Если попросить назвать сильные стороны Антона и сильные стороны Алексея – скажут одно и то же.

– Если говорить про личные качества, то понятно: мы близнецы – у нас во многом схожее поведение, в этом нет ничего особенного. Про футбольные качества, возможно, действительно есть такой момент, но только если говорить об обычных болельщиках. Не сомневаюсь, что тренеры – Семин, Черчесов – прекрасно знают наши особенности. Например, я могу сыграть глубже в опорной зоне в отличие, как мне кажется, от брата. Если углубляться, то я – играю чуть левее, а Леша – правее. Он смещается с фланга в центр под левую ногу, это у него здорово получается.

Sportbox
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 10:37
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
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online

все семейные секреты выдал


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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