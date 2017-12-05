Антон Миранчук: брат стоит в 15 раз дороже меня? Это нормально

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук ответил на вопросы по поводу сравнения с братом Алексеем.– Вообще нет (Смеется). Вопрос хороший, ведь каждый подписчик стоит дорогого – всем спасибо, кто лайкает, оставляет комментарии. Если буду прогрессировать, то их станет больше.– Пока вы не сказали, даже не знал – не слежу за этим, но все логично. Он уже почти пять лет играет в первой команде «Локомотива», забивает за сборную, проявляет себя везде. Я только начал – чему удивляться? Это нормально.– Если говорить про личные качества, то понятно: мы близнецы – у нас во многом схожее поведение, в этом нет ничего особенного. Про футбольные качества, возможно, действительно есть такой момент, но только если говорить об обычных болельщиках. Не сомневаюсь, что тренеры – Семин, Черчесов – прекрасно знают наши особенности. Например, я могу сыграть глубже в опорной зоне в отличие, как мне кажется, от брата. Если углубляться, то я – играю чуть левее, а Леша – правее. Он смещается с фланга в центр под левую ногу, это у него здорово получается.