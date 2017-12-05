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Федор Смолов: не хотелось бы пересечься с Бразилией, она сегодня сильнее всех

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов высказался относительно жеребьевки ЧМ-2018.

– Вы согласны, что группа России – слабейшая из всех восьми?

– Я не могу так сказать, потому что сам вхожу в состав сборной России.

– Но вы согласны, что наша команда обязана выходить в плей-офф? Вот Александр Кержаков считает, что мы уже на 99 процентов там.

– Кстати, я первый гол за сборную России забил с передачи Кержакова. Наверное, если быть объективным, то можно сказать, что с группой нам повезло. Это правда. Могли достаться более сильные соперники. Но проходных матчей на чемпионате мира не бывает! Египет попал на турнир впервые за 28 лет, и для игроков из этой страны это, возможно, единственный шанс. Они сделают все, чтобы показать свой максимум. Плюс на нас будет особая ответственность как на хозяевах.

– С кем до жеребьевки хотелось оказаться в одной группе больше всего?

– С Панамой. С Коста-Рикой...

– То есть со слабыми?

– Ну да. С сильными лучше сыграть в плей-офф. Там любой может обыграть любого.

– А с кем бы не хотелось пересечься?

– С Бразилией. Считаю, она сегодня сильнее всех, – передает слова Смолова "СЭ".
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 11:17
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(0)
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ага и на ум сразу приходит 7-1 с немцами в 2014 yum


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:33) #
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  •  (2)

Германия с Испанией смеются


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
А мы уже вышли из группы?


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:36) #
  • -2
  •  (2)
online

Видимо Фёдор далёк был от жеребьёвке....так бы не говорил....существует алгоритм жеребьёвке исходя от Корзин...видимо Он далёк от этого....очень жаль....по этому и анекдоты про футболистов ходят со времён СССР....очень жаль...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
так с ней никак и не могли пересечься - при жеребьевке в одной корзине были, а из группы наши обычно не выходят ))
Регистрация: 26.07.2014
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