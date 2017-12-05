Федор Смолов: не хотелось бы пересечься с Бразилией, она сегодня сильнее всех

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
08:29
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
02:05
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (10)
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (10)
Вчера, 23:45
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Вчера, 23:25
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
Вчера, 23:07
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (8)
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (8)
Вчера, 22:50
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (39)
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (39)
Вчера, 22:27
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Вчера, 21:24
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
Федор Смолов: не хотелось бы пересечься с Бразилией, она сегодня сильнее всех
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов высказался относительно жеребьевки ЧМ-2018.
– Вы согласны, что группа России – слабейшая из всех восьми?
– Я не могу так сказать, потому что сам вхожу в состав сборной России.
– Но вы согласны, что наша команда обязана выходить в плей-офф? Вот Александр Кержаков считает, что мы уже на 99 процентов там.
– Кстати, я первый гол за сборную России забил с передачи Кержакова. Наверное, если быть объективным, то можно сказать, что с группой нам повезло. Это правда. Могли достаться более сильные соперники. Но проходных матчей на чемпионате мира не бывает! Египет попал на турнир впервые за 28 лет, и для игроков из этой страны это, возможно, единственный шанс. Они сделают все, чтобы показать свой максимум. Плюс на нас будет особая ответственность как на хозяевах.
– С кем до жеребьевки хотелось оказаться в одной группе больше всего?
– С Панамой. С Коста-Рикой...
– То есть со слабыми?
– Ну да. С сильными лучше сыграть в плей-офф. Там любой может обыграть любого.
– А с кем бы не хотелось пересечься?
– С Бразилией. Считаю, она сегодня сильнее всех, – передает слова Смолова "СЭ".
– Вы согласны, что группа России – слабейшая из всех восьми?
– Я не могу так сказать, потому что сам вхожу в состав сборной России.
– Но вы согласны, что наша команда обязана выходить в плей-офф? Вот Александр Кержаков считает, что мы уже на 99 процентов там.
– Кстати, я первый гол за сборную России забил с передачи Кержакова. Наверное, если быть объективным, то можно сказать, что с группой нам повезло. Это правда. Могли достаться более сильные соперники. Но проходных матчей на чемпионате мира не бывает! Египет попал на турнир впервые за 28 лет, и для игроков из этой страны это, возможно, единственный шанс. Они сделают все, чтобы показать свой максимум. Плюс на нас будет особая ответственность как на хозяевах.
– С кем до жеребьевки хотелось оказаться в одной группе больше всего?
– С Панамой. С Коста-Рикой...
– То есть со слабыми?
– Ну да. С сильными лучше сыграть в плей-офф. Там любой может обыграть любого.
– А с кем бы не хотелось пересечься?
– С Бразилией. Считаю, она сегодня сильнее всех, – передает слова Смолова "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.