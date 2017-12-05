Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жо: я перестал выпивать и гулять по барам, я очень сильно изменился

Нападающий "Коринтианса" Жо прокомментировал награду лучшему игроку чемпионата Бразилии. 30-летний форвард стал лучшим бомбардиром с 18-ю мячами.

"Я знаю, что тренер сборной Тите рассматривает различные варианты в линию атаки, и мои игровые качества могут помочь мне. Я уже не тот человек, что был раньше. Я перестал выпивать и гулять по барам. Я стал лидером. Если у меня вновь появится шанс сыграть за сборную, я не буду тащить одеяло на себя, как в 2014 году, я вырос.

Сделаю все, чтобы вновь получить возможность представлять Бразилию на чемпионате мира. Я очень сильно изменился с тех пор, как от меня отвернулась моя жена, а позже начали отворачиваться болельщики, которые раньше носили меня на руках. Моя личная и профессиональная жизнь пошли под откос, и я решил все изменить", - цитирует Жо "СЭ" со ссылкой на St.Louis Post-Dispatch.
Теги: Жо
Сегодня, 11:22
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 13:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Моя личная и профессиональная жизнь пошли под откос, и я решил все изменить

Да...надо было дождаться этого, чтобы поумнеть...

Лучше поздно, чем никогда... большинство и этого не презнает и продокажет "падать".
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Моя личная и профессиональная жизнь пошли под откос, и я решил все изменить

Да...надо было дождаться этого, чтобы поумнеть...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (0)

помним тебя в 2006м, начал феерично.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.