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Федор Чалов победил в голосовании на лучшего молодого игрока 2017 года

Детская футбольная лига подвела итоги голосования в рамках премии "Первая пятерка".

В результате опроса 100 специалистов лучшим молодым игроком РФПЛ в 2017 году был признан нападающий ЦСКА Федор Чалов. У армейца 165 баллов.

Второе место занял Дмитрий Баринов из "Локомотива" (134 балла), третье - форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов (127).

ДФЛ
Теги: Чалов
Сегодня, 11:41
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7
(1)
№7 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А разве Головин в число молодых футболистов не входит?


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:46) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Кризис однако..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:41) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это полный абздец!Это же кто так проголосовал?Клоуны?Скорее всего голосовали ногами!
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 12:37) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Печально, если у нас нет молодежи лучше Чалова, который с мая не сделал ВООБЩЕ НИЧЕГО
Регистрация: 2.09.2013
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Этот выбор не объективе,или выбирающие нашим футболом не очень интересуются и кроме Чалова больше никого не знают.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Игорь Казьмин
вспомните Базелюка


Лучше не надо... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (3)
online

Не согласен....тот же Кучаев гораздо сильнее...а то что Он забивал,с начало...это не повод...вспомните Базелюка.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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