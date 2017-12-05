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Автомобиль игрока киевского "Динамо" был расстрелян неизвестными

Автомобиль футболиста киевского "Динамо" Дениса Гармаша был расстрелян неизвестными, передает ТСН.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Машина находилась на подземной парковке на Днепровской набережной.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 11:55
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№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тут двух мнений быть не может.Работа спецслужб России.Тем более на парковке в углу нашли парашют и рюкзак с дисками гимна России.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:35) #
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  •  (2)
online

Был расстрелян патриотами
Регистрация: 10.10.2013
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