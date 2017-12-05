Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антон Заболотный: хочу ли пойти в "Зенит"? Конечно

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный прокомментировал информацию о том, что он близок к заключению соглашению с "Зенитом".

"Пока комментировать рано, еще ничего неизвестно. Имеет ли информация под собой почву? Со мной лично еще никто не общался, так что утверждать не могу. Пока только слухи.

Был ли реальный интерес от "Зенита"? Естественно. Интерес есть со многих сторон, но так, чтобы был разговор, такого нет. Хочу ли пойти в "Зенит"? Конечно", - цитирует Заболотного ТАСС.
Теги: Заболотный Зенит Тосно
Сегодня, 12:24
Напечатать
10
(1)
№10 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 13:44) #
  • 0
  •  (2)
online

Бухаров-2 получится и всё


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№9 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Korsar123
Кстати, Зенит, уже никому не секрет, проводит своеобразную политику трансферов, а именно покупает более менее перспективных игроков, не чтобы они заиграли в команде, а чтобы своим непосредственным соперникам они не достались! А скамейка у них всех вместит...увы...

Печально ,что не все сразу понимают это,а когда замечают - уже поздно и приходится доигрывать там , откуда пришел.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Одно мясо тут хрюкает)Идите негров пачками скупайте по плану Федьки)Он загорелых любит,а мы нет.Нормальный трансфер.Под замену.Процент мячей которые выигрывает фантастический.Главное пускай сбрасывает,а Кокорин будет забивать.Дзюба то только с нарушением правил играет.Дзюбу обратно в Сраптак Федян купит вместо Промеса,который зимой свалит)


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:18) #
  • +1
  •  (9)

Кстати, Зенит, уже никому не секрет, проводит своеобразную политику трансферов, а именно покупает более менее перспективных игроков, не чтобы они заиграли в команде, а чтобы своим непосредственным соперникам они не достались! А скамейка у них всех вместит...увы...
Регистрация: 10.06.2016
№6 Написал: Dreyk (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что пристали к парню, появись такя возможность не работая получать много бабла, уверен не многие отказались бы. Интересно на новом стадионе наверно и лавка стала сомой длинной в мире. Зенит занимает почетное первое место по зарыванию талантов. Настоящая собак на сене, главное чтобы соперника ослабить. Жертвы Зенита Рубин, Ростов теперь и до Тосно добрались.
Регистрация: 10.09.2016
№5 Написал: alex-1958 (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (6)

сперва на дзюбильё посмотри
Регистрация: 4.02.2017
№4 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ: ХОЧУ ЛИ ПОЙТИ В "ЗЕНИТ"? КОНЕЧНО.
Желаем Антону перейти и там выдавать, за новый клуб, классные голы!
Важна поддержка напарников по команде и взаимопонимание в игре!
Не надо тащить одеяло на себя, а умело распорядиться мячом, и по УМУ, и футбольной мысли, принять единственно верное решение!
Отдать своевременный пас своему или взять игру на себя и ЗАБИТЬ!
В футболе надо МОЗГАМИ работать и тогда УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН!
Беда многих игроков, что они думают после удара, а не до удара!
Надо ВКЛЮЧАТЬ мозги и шевелить извилинами!
А без этого НИ КАК!!!


Ни в коем случае! Пока Бздюбе зинка медальку не вручит никаких Болотных / Заболотных не надо. Имейте совесть: чел шел за титулами, а получил только дырку от бублика. СПАРТАКОВЦЫ ПРОТИВ! Не обижайте двухметровое полено, дайте ему шансик перед ЧМ,он хороший!


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (9)
online

Вот так и заканчивают с футболом.....на время заключённого контракта или на всегда.....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:38) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Одним Бздюбой у бакланов стало больше.Любят бакланы скамеечников покупать.Можно вспомнить Юсупова,Новосельцева,Молло,Нобоа,Рязанцев,да тот же Лодыгин.А ещё хотят Нигматуллина купить.Ну не придурки а?
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
  • -14
  •  (14)

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ: ХОЧУ ЛИ ПОЙТИ В "ЗЕНИТ"? КОНЕЧНО.
Желаем Антону перейти и там выдавать, за новый клуб, классные голы!
Важна поддержка напарников по команде и взаимопонимание в игре!
Не надо тащить одеяло на себя, а умело распорядиться мячом, и по УМУ, и футбольной мысли, принять единственно верное решение!
Отдать своевременный пас своему или взять игру на себя и ЗАБИТЬ!
В футболе надо МОЗГАМИ работать и тогда УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН!
Беда многих игроков, что они думают после удара, а не до удара!
Надо ВКЛЮЧАТЬ мозги и шевелить извилинами!
А без этого НИ КАК!!!
Регистрация: 8.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.