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"Халл Сити" намерен найти замену Леониду Слуцкому в течение двух дней

"Халл Сити" после отставки Леонида Слуцкого намерен определиться с новым главным тренером в течение 48 часов, передает Hull Daily Mail.

Основным претендентом является Найджел Эдкинс, известный по работе с "Редингом" и "Саутгемптоном". Сообщается, что руководство "тигров" уже провело переговоры с 52-летним специалистом, но он не является единственным кандидатом.

"Халле" планирует определиться с новым наставником до субботнего матча чемпионшипа с "Брентфордом".
Теги: Халл Сити
Сегодня, 12:36
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(0)
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: rocker31
Возьмите Гончаренко!

И Карреру в помощники


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 12:47) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Возьмите Гончаренко!
Регистрация: 14.02.2007
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