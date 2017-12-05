"Халл Сити" намерен найти замену Леониду Слуцкому в течение двух дней

"Халл Сити" после отставки Леонида Слуцкого намерен определиться с новым главным тренером в течение 48 часов, передает Hull Daily Mail.Основным претендентом является Найджел Эдкинс, известный по работе с "Редингом" и "Саутгемптоном". Сообщается, что руководство "тигров" уже провело переговоры с 52-летним специалистом, но он не является единственным кандидатом."Халле" планирует определиться с новым наставником до субботнего матча чемпионшипа с "Брентфордом".