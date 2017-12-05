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Доменико Кришито признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре

Капитана "Зенита" Доменико Кришито был признан лучшим игроком команды в ноябре.

Защитник сыграл в четырёх матчах, на его счету забитый мяч и результативная передача. Второе место занял Эмануэль Маммана, третье - Александр Кокорин.

ФК "Зенит"
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 12:58
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