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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гендиректор "Тосно": с большой долей вероятности переход Заболотного состоится
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко высказался о возможном трансфере форварда Антона Заболотного в "Зенит".
"Ведем переговоры по поводу "Зенита", еще было предложение от "Краснодара", но, скорее всего, он перейдет именно в "Зенит".
Будем встречаться еще и с самим Антоном, и с руководством клуба, думаю, что до конца недели закончим переговоры. С большой долей вероятности переход состоится.
У него еще полтора года контракта, условия трансфера пока не обсуждали", - передает слова Матюшенко ТАСС.
"Ведем переговоры по поводу "Зенита", еще было предложение от "Краснодара", но, скорее всего, он перейдет именно в "Зенит".
Будем встречаться еще и с самим Антоном, и с руководством клуба, думаю, что до конца недели закончим переговоры. С большой долей вероятности переход состоится.
У него еще полтора года контракта, условия трансфера пока не обсуждали", - передает слова Матюшенко ТАСС.
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