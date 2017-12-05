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Гендиректор "Тосно": с большой долей вероятности переход Заболотного состоится

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко высказался о возможном трансфере форварда Антона Заболотного в "Зенит".

"Ведем переговоры по поводу "Зенита", еще было предложение от "Краснодара", но, скорее всего, он перейдет именно в "Зенит".

Будем встречаться еще и с самим Антоном, и с руководством клуба, думаю, что до конца недели закончим переговоры. С большой долей вероятности переход состоится.

У него еще полтора года контракта, условия трансфера пока не обсуждали", - передает слова Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно Заболотный Трансферы
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: raiskayumov
ГЕНДИРЕКТОР "ТОСНО": С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОД ЗАБОЛОТНОГО СОСТОИТСЯ


А никто и не сомневается.куда вы денетесь. Один звоночек дяди Мюллера, сами привезете его в наручниках. Еще один загубленный талант, хотя какой талант - техники нет. Одна грубость. Локтями чаще бьет,чем по воротам. В зинке на него не будет играть вся команда,как в Тосно, получится версия " дзюба 2.0".

+1000


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 13:14) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
ГЕНДИРЕКТОР "ТОСНО": С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОД ЗАБОЛОТНОГО СОСТОИТСЯ


А никто и не сомневается.куда вы денетесь. Один звоночек дяди Мюллера, сами привезете его в наручниках. Еще один загубленный талант, хотя какой талант - техники нет. Одна грубость. Локтями чаще бьет,чем по воротам. В зинке на него не будет играть вся команда,как в Тосно, получится версия " дзюба 2.0".


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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