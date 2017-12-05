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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вратарь "Ливерпуля": "Спартак" - крепкая команда, недооценки не будет
Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус высказался в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов со "Спартаком".
"Некоторые игроки "Спартака" пропустили матч из-за травм. Мы должны были выигрывать, мы были сильнее. Теперь "Спартак" набрал форму, здорово провёл домашний матч против "Севильи". Если правильно помню, выездная игра с "Севильей" получилась упорной.
Поэтому считаю "Спартак" крепкой командой, которая по праву выступает на групповом этапе. Именно с такой командой мы готовимся играть. Недооценки не будет. Но мы понимаем, что победим, если всё сделаем как надо.
У "Спартака" отличные футболисты на всех позициях. "Спартак" выжал максимум из своих моментов в первом матче с нами. Это говорит о том, что у них нет проблем с реализацией, но мы прекрасно знаем свои козыри, и бояться нам нечего", - передает слова Кариуса официальный сайт УЕФА.
"Некоторые игроки "Спартака" пропустили матч из-за травм. Мы должны были выигрывать, мы были сильнее. Теперь "Спартак" набрал форму, здорово провёл домашний матч против "Севильи". Если правильно помню, выездная игра с "Севильей" получилась упорной.
Поэтому считаю "Спартак" крепкой командой, которая по праву выступает на групповом этапе. Именно с такой командой мы готовимся играть. Недооценки не будет. Но мы понимаем, что победим, если всё сделаем как надо.
У "Спартака" отличные футболисты на всех позициях. "Спартак" выжал максимум из своих моментов в первом матче с нами. Это говорит о том, что у них нет проблем с реализацией, но мы прекрасно знаем свои козыри, и бояться нам нечего", - передает слова Кариуса официальный сайт УЕФА.
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