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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрий Семин: чтобы соперничать с "Зенитом" и "Спартаком" нам обязательно нужно усиление
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о трансферных планах клуба.
- Может, следовало Майкона оставить в команде для большей конкуренции?
– Если бы он остался в команде, мы были бы значительно сильнее, чем сейчас.
- То есть вы хотели этого?
– Я очень хотел.
- Эдер уже адаптировался?
– Он должен адаптироваться. У него была достаточно серьезная травма, поэтому с него еще сложно требовать максимальной игры. Надеемся , что он нам поможет.
- У него нет какой-то там гордости – человек чемпионат Европы выиграл.
– Ну это же было вчера (смеется). Нужно сейчас выиграть. Все, что он выиграл год назад, это уже прошло. Нужен сегодняшний день, нужно что-то в "Локомотиве" тоже выиграть.
- "Локомотиву" нужно усиление этой зимой?
– Конечно, нужно. Чтобы конкурировать с такими командами, как "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", всегда нужно усиление.
- Даже когда выздоровеют травмированные игроки?
– Обязательно. Свежая кровь всегда нужна.
- Вы уже обсуждали новые приобретения со спортивным директором Штоффельсхаусом, с президентом клуба?
– А я со спортивным директором очень редко общаюсь. Он русский язык практически не знает, поэтому мне сложно. А с президентом мы общаемся.
- То есть свои пожелания по приобретениям вы уже высказывали?
– Все в работе, – передает слова Семина "Sports.ru" со ссылкой на телеканал "Россия 24".
- Может, следовало Майкона оставить в команде для большей конкуренции?
– Если бы он остался в команде, мы были бы значительно сильнее, чем сейчас.
- То есть вы хотели этого?
– Я очень хотел.
- Эдер уже адаптировался?
– Он должен адаптироваться. У него была достаточно серьезная травма, поэтому с него еще сложно требовать максимальной игры. Надеемся , что он нам поможет.
- У него нет какой-то там гордости – человек чемпионат Европы выиграл.
– Ну это же было вчера (смеется). Нужно сейчас выиграть. Все, что он выиграл год назад, это уже прошло. Нужен сегодняшний день, нужно что-то в "Локомотиве" тоже выиграть.
- "Локомотиву" нужно усиление этой зимой?
– Конечно, нужно. Чтобы конкурировать с такими командами, как "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", всегда нужно усиление.
- Даже когда выздоровеют травмированные игроки?
– Обязательно. Свежая кровь всегда нужна.
- Вы уже обсуждали новые приобретения со спортивным директором Штоффельсхаусом, с президентом клуба?
– А я со спортивным директором очень редко общаюсь. Он русский язык практически не знает, поэтому мне сложно. А с президентом мы общаемся.
- То есть свои пожелания по приобретениям вы уже высказывали?
– Все в работе, – передает слова Семина "Sports.ru" со ссылкой на телеканал "Россия 24".
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