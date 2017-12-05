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Юрий Семин: чтобы соперничать с "Зенитом" и "Спартаком" нам обязательно нужно усиление

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о трансферных планах клуба.

- Может, следовало Майкона оставить в команде для большей конкуренции?

– Если бы он остался в команде, мы были бы значительно сильнее, чем сейчас.

- То есть вы хотели этого?

– Я очень хотел.

- Эдер уже адаптировался?

– Он должен адаптироваться. У него была достаточно серьезная травма, поэтому с него еще сложно требовать максимальной игры. Надеемся , что он нам поможет.

- У него нет какой-то там гордости – человек чемпионат Европы выиграл.

– Ну это же было вчера (смеется). Нужно сейчас выиграть. Все, что он выиграл год назад, это уже прошло. Нужен сегодняшний день, нужно что-то в "Локомотиве" тоже выиграть.

- "Локомотиву" нужно усиление этой зимой?

– Конечно, нужно. Чтобы конкурировать с такими командами, как "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", всегда нужно усиление.

- Даже когда выздоровеют травмированные игроки?

– Обязательно. Свежая кровь всегда нужна.

- Вы уже обсуждали новые приобретения со спортивным директором Штоффельсхаусом, с президентом клуба?

– А я со спортивным директором очень редко общаюсь. Он русский язык практически не знает, поэтому мне сложно. А с президентом мы общаемся.

- То есть свои пожелания по приобретениям вы уже высказывали?

– Все в работе, – передает слова Семина "Sports.ru" со ссылкой на телеканал "Россия 24".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 13:46
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