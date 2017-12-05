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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Алексей Миранчук: не могу представить себе в "Локо" другого коуча, кроме Семина
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук ответил на вопрос о традиции, когда зимний чемпион чаще всего весной не упускает преимущества и побеждает в чемпионате.
– Безусловно, не хотелось бы нарушать эту красивую традицию. "Зенит" и ЦСКА по два раза были зимними чемпионами и, наверное, уже составили план, как готовиться ко второму кругу. У нас такое впервые. Так что приложим еще больше усилий после перерыва, будем хватать удачу за хвост! Без нее спортсменам тяжко.
– Насколько сегодняшний "Локомотив" семинский и насколько это самобытная команда, которой дай любого тренера – будет выигрывать?
– 100% – мы без Юрия Павловича будем другими. Сейчас вообще не могу представить себе другого коуча. Семин нашел к нам подход, подобрал ключ к каждому. Поменяй тренера – будет не то.
Матч ТВ
– Безусловно, не хотелось бы нарушать эту красивую традицию. "Зенит" и ЦСКА по два раза были зимними чемпионами и, наверное, уже составили план, как готовиться ко второму кругу. У нас такое впервые. Так что приложим еще больше усилий после перерыва, будем хватать удачу за хвост! Без нее спортсменам тяжко.
– Насколько сегодняшний "Локомотив" семинский и насколько это самобытная команда, которой дай любого тренера – будет выигрывать?
– 100% – мы без Юрия Павловича будем другими. Сейчас вообще не могу представить себе другого коуча. Семин нашел к нам подход, подобрал ключ к каждому. Поменяй тренера – будет не то.
Матч ТВ
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