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Алексей Миранчук: не могу представить себе в "Локо" другого коуча, кроме Семина

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук ответил на вопрос о традиции, когда зимний чемпион чаще всего весной не упускает преимущества и побеждает в чемпионате.

– Безусловно, не хотелось бы нарушать эту красивую традицию. "Зенит" и ЦСКА по два раза были зимними чемпионами и, наверное, уже составили план, как готовиться ко второму кругу. У нас такое впервые. Так что приложим еще больше усилий после перерыва, будем хватать удачу за хвост! Без нее спортсменам тяжко.

– Насколько сегодняшний "Локомотив" семинский и насколько это самобытная команда, которой дай любого тренера – будет выигрывать?

– 100% – мы без Юрия Павловича будем другими. Сейчас вообще не могу представить себе другого коуча. Семин нашел к нам подход, подобрал ключ к каждому. Поменяй тренера – будет не то.

Матч ТВ
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 14:21
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:48) #
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Естественно...Сёмин сделал из ВАС.....но слово КОУЧ.-ребята Тренер......Ребята Вы живёте пока в России...подумайте...что Вы пишите...Вы не кто без Сёмина.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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