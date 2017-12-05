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СМИ: Лионель Месси не согласился перейти в "Манчестер Сити" за 100 млн евро подъемных

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отклонил щедрое предложение от "Манчестер Сити", передает Marca.

Сообщается, что лидер АПЛ предложил аргентинцу 100 млн евро подъемных и зарплату в размере 50 млн евро в год. Как передает источник, по новому контракту с "Барсой" Месси будет зарабатывать сопоставимую сумму с учетом имиджевых прав и некоторых других факторов.

Сумма отступных за Месси теперь составляет 700 млн евро.
Теги: Месси Манчестер Сити Барселона
Сегодня, 14:51
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