СМИ: Лионель Месси не согласился перейти в "Манчестер Сити" за 100 млн евро подъемных

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отклонил щедрое предложение от "Манчестер Сити", передает Marca.Сообщается, что лидер АПЛ предложил аргентинцу 100 млн евро подъемных и зарплату в размере 50 млн евро в год. Как передает источник, по новому контракту с "Барсой" Месси будет зарабатывать сопоставимую сумму с учетом имиджевых прав и некоторых других факторов.Сумма отступных за Месси теперь составляет 700 млн евро.