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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Бабаев: Гинер продал ЦСКА? Это абсолютная чушь, напоминает провокацию
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что слухи о том, что владелец клуба Евгений Гинер продал команду являются провокацией накануне матча Лиги чемпионов с "МЮ".
"Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре.
Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду.
Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку", - цитирует Бабаева ТАСС.
"Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре.
Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду.
Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку", - цитирует Бабаева ТАСС.
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