Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Бабаев: Гинер продал ЦСКА? Это абсолютная чушь, напоминает провокацию

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что слухи о том, что владелец клуба Евгений Гинер продал команду являются провокацией накануне матча Лиги чемпионов с "МЮ".

"Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре.

Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду.

Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 14:56
Напечатать
24
(5)
№24 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (0)
online

"Спартак" – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
пузо растрясёт. вот только успеет ли везде..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№23 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Остановимся на том, что еще никто и ничего не покупает. А значит радоваться и печалиться особо нечему.

ты спросил меня,я тебе ответил,а так конечно никто ничего не покупает и желающих тоже особо нет, брать убыточный актив с долгами это мягко говоря не выгодно
Регистрация: 6.04.2016
№22 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:18) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
смотря какой покупатель,тут 50 на 50,но в любом случае каких то движений и трансферов вполне логично было бы ожидать,другой вопрос что это опять все с нуля нужно начинать,а это все требует времени,готовы ли ждать?

Остановимся на том, что еще никто и ничего не покупает. А значит радоваться и печалиться особо нечему.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№21 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Да кому он продаст убыточный актив, конечно это утка

Почему утка? У него отбирают в счёт долгов,распродают всех и опять ЦСКА-это команда-лифт,как в недавнем прошлом


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№20 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
я вот к чему веду! думаешь с любым другим покупателем клубу будет гораздо лучше?

смотря какой покупатель,тут 50 на 50,но в любом случае каких то движений и трансферов вполне логично было бы ожидать,другой вопрос что это опять все с нуля нужно начинать,а это все требует времени,готовы ли ждать?
Регистрация: 6.04.2016
№19 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да кому он продаст убыточный актив, конечно это утка. Клуб может приобрести только олигарх, сопоставимый по деньгам с Федуном или Галицким, который должен быть большим поклонником цска, но что то не слышно о таких кандидатурах.
Регистрация: 2.02.2012
№18 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: serega_user
ну ты и бздун)) как можно было бы радоваться продаже клуба, когда неизвестен покупатель? По-моему только тебе эта новость принесла счастья полные штаны

почитай внимательнее о чем пишут многие болельщики цска, каждое окно мечтают чтобы Гинер продал цска,только пока долги не закрыты это маловероятно,убыточный актив с долгами мало кому интересен

как можно было бы радоваться продаже клуба, когда неизвестен покупатель?
я вот к чему веду! думаешь с любым другим покупателем клубу будет гораздо лучше?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№17 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
ну ты и бздун)) как можно было бы радоваться продаже клуба, когда неизвестен покупатель? По-моему только тебе эта новость принесла счастья полные штаны

почитай внимательнее о чем пишут многие болельщики цска, каждое окно мечтают чтобы Гинер продал цска,только пока долги не закрыты это маловероятно,убыточный актив с долгами мало кому интересен
Регистрация: 6.04.2016
№16 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Причём здесь Родченков? Опять Бабаев по-еврейски уводит вопрос от главного.А значит-ПРАВДА


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№15 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 15:55) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
По-моему только тебе эта новость принесла счастья полные штаны

У этого убогого всегда полные штаны, когда новости о Зените ,ЦСКА или Слуцком. Ему и сраптак неинтересен. laughing
А по факту - фишкой коней всегда было "молчание" до окончания сделки. Поживем - увидим.
Регистрация: 16.07.2016
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
а некоторые ослики уже пади обрадовались что продал,но нет придется дальше без денег и трансферов)

ну ты и бздун)) как можно было бы радоваться продаже клуба, когда неизвестен покупатель? По-моему только тебе эта новость принесла счастья полные штаны blush


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№13 Написал: Роберто (Сегодня, 15:42) #
  • -4
  •  (10)

у поросят начнется суицид от этой новости.
Регистрация: 24.11.2017
№12 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:32) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
а некоторые ослики уже пади обрадовались что продал,но нет придется дальше без денег и трансферов)
Регистрация: 6.04.2016
№11 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кудрявый дело говорит, разве можно продать то, что тебе уже не принадлежит, а вы тут устроили...
Регистрация: 30.08.2009
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: stepanmlc
МЮ взброс устроил ?


Нет, просто человек, которого мало кто знает и который мало кому интересен, решил напомнить о себе...
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:17) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
иди пойми этих жидов! bowtie

слово продал от бабайки -это чушь!

а если гинер отдал цска за долги.. то это как тогда?
Регистрация: 28.11.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:17) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Оказывается, ЦСКА может выиграть у МЮ, по мнению Бабайки. И только провокация профессора помешает....


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: miktar (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (9)

Ждём . И верим в ЦСКА.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№6 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Реал»
Думаю, что это делается накануне дерби, а не матча лч)
Регистрация: 31.03.2015
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
О чем и речь. Футболистов хотят ввести в заблуждение перед ответственным матчем.


Может такая новость наоборот мобилизует футболистов?
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
serega_user,
МЮ взброс устроил ?


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо бы если так. Вопрос только - нахрена это ему?
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: checkmate (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (12)
online

Значит правда.
Регистрация: 21.02.2016
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
О чем и речь. Футболистов хотят ввести в заблуждение перед ответственным матчем.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.