Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
08:29
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
02:05
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (11)
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (11)
Количество запросов на авиабилеты в Россию после жеребьевки ЧМ-2018 выросло в 10 раз
Количество запросов на авиабилеты в Россию выросло в 10 раз после жеребьевки ЧМ-2018, передает Rata News.
Согласно исследованию сайта Skyscanner чаще всего билеты в Россию после жеребьевки искали жители Великобритании, Германии, Испании и Польши. На пятом месте оказались американцы, несмотря на то, что сборная США не примет участие в финальной части турнира.
Была проанализирована статистика поисков с пятницы 1 декабря по воскресенье 3 декабря включительно по сравнению с предыдущими выходными 24-26 ноября.
Также выросло количество запросов на билеты в следующих странах: Польша (в 50 раз), Швеция (48 раз), Швейцария (20 раз), Бельгия (20 раз) и Хорватия (17 раз), Южная Корея (15 раз), Япония (14 раз) и Египет (14 раз).
Запросы на билеты по городам разделились следующим образом: Москва (57%), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (6%). Следом идут Калининград (6%), Казань (5%), Волгоград, Екатеринбург, Саранск и Ростов-на-Дону (по 3%), а также Нижний Новгород (по 2%) и Самара (1%).
Как считает менеджер по развитию Skyscanner Дмитрий Хаванский, из-за повышенного спроса со стороны иностранных рынков авиабилеты между городами ЧМ-2018 могут в ближайшее время резко взлететь в цене или закончиться.
Согласно исследованию сайта Skyscanner чаще всего билеты в Россию после жеребьевки искали жители Великобритании, Германии, Испании и Польши. На пятом месте оказались американцы, несмотря на то, что сборная США не примет участие в финальной части турнира.
Была проанализирована статистика поисков с пятницы 1 декабря по воскресенье 3 декабря включительно по сравнению с предыдущими выходными 24-26 ноября.
Также выросло количество запросов на билеты в следующих странах: Польша (в 50 раз), Швеция (48 раз), Швейцария (20 раз), Бельгия (20 раз) и Хорватия (17 раз), Южная Корея (15 раз), Япония (14 раз) и Египет (14 раз).
Запросы на билеты по городам разделились следующим образом: Москва (57%), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (6%). Следом идут Калининград (6%), Казань (5%), Волгоград, Екатеринбург, Саранск и Ростов-на-Дону (по 3%), а также Нижний Новгород (по 2%) и Самара (1%).
Как считает менеджер по развитию Skyscanner Дмитрий Хаванский, из-за повышенного спроса со стороны иностранных рынков авиабилеты между городами ЧМ-2018 могут в ближайшее время резко взлететь в цене или закончиться.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.