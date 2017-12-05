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Количество запросов на авиабилеты в Россию после жеребьевки ЧМ-2018 выросло в 10 раз

Количество запросов на авиабилеты в Россию выросло в 10 раз после жеребьевки ЧМ-2018, передает Rata News.

Согласно исследованию сайта Skyscanner чаще всего билеты в Россию после жеребьевки искали жители Великобритании, Германии, Испании и Польши. На пятом месте оказались американцы, несмотря на то, что сборная США не примет участие в финальной части турнира.

Была проанализирована статистика поисков с пятницы 1 декабря по воскресенье 3 декабря включительно по сравнению с предыдущими выходными 24-26 ноября.

Также выросло количество запросов на билеты в следующих странах: Польша (в 50 раз), Швеция (48 раз), Швейцария (20 раз), Бельгия (20 раз) и Хорватия (17 раз), Южная Корея (15 раз), Япония (14 раз) и Египет (14 раз).

Запросы на билеты по городам разделились следующим образом: Москва (57%), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (6%). Следом идут Калининград (6%), Казань (5%), Волгоград, Екатеринбург, Саранск и Ростов-на-Дону (по 3%), а также Нижний Новгород (по 2%) и Самара (1%).

Как считает менеджер по развитию Skyscanner Дмитрий Хаванский, из-за повышенного спроса со стороны иностранных рынков авиабилеты между городами ЧМ-2018 могут в ближайшее время резко взлететь в цене или закончиться.
Сегодня, 15:37
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