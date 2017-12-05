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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Зобнин: из перфомансов понравилась свинья, державшая голову коня
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин считает, что на домашних матчах красно-белых на "Открытие Арене" нет никаких вопросов с безопасностью.
"Угроз для здоровья не видел ни разу. Смело берите детей и идите на "Спартак". Что касается перформансов, то сердце начинает биться быстрее, когда видишь всю эту красоту во время выхода на поле. Особенно впечатлил Каррера в роли химика и таблица Менделеева. Искал взглядом буквы ZR и остался доволен, увидев их. Ещё понравились глаза в маске и свинья, державшая голову коня.
Согласен, что пиротехника не мешает на поле. Это не отвлекает от игры. Ни разу не было такого, чтобы было плохо от дыма. Даже когда судья останавливает матч, проблем с дыханием нет. Некоторые обвиняли фанатов, что из-за пиротехники «Зенит» едва не забил нам гол? Да бросьте вы. Это точно не является причиной", - передает слова Зобнина "Фратрия".
"Угроз для здоровья не видел ни разу. Смело берите детей и идите на "Спартак". Что касается перформансов, то сердце начинает биться быстрее, когда видишь всю эту красоту во время выхода на поле. Особенно впечатлил Каррера в роли химика и таблица Менделеева. Искал взглядом буквы ZR и остался доволен, увидев их. Ещё понравились глаза в маске и свинья, державшая голову коня.
Согласен, что пиротехника не мешает на поле. Это не отвлекает от игры. Ни разу не было такого, чтобы было плохо от дыма. Даже когда судья останавливает матч, проблем с дыханием нет. Некоторые обвиняли фанатов, что из-за пиротехники «Зенит» едва не забил нам гол? Да бросьте вы. Это точно не является причиной", - передает слова Зобнина "Фратрия".
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