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Роман Зобнин: из перфомансов понравилась свинья, державшая голову коня

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин считает, что на домашних матчах красно-белых на "Открытие Арене" нет никаких вопросов с безопасностью.

"Угроз для здоровья не видел ни разу. Смело берите детей и идите на "Спартак". Что касается перформансов, то сердце начинает биться быстрее, когда видишь всю эту красоту во время выхода на поле. Особенно впечатлил Каррера в роли химика и таблица Менделеева. Искал взглядом буквы ZR и остался доволен, увидев их. Ещё понравились глаза в маске и свинья, державшая голову коня.

Согласен, что пиротехника не мешает на поле. Это не отвлекает от игры. Ни разу не было такого, чтобы было плохо от дыма. Даже когда судья останавливает матч, проблем с дыханием нет. Некоторые обвиняли фанатов, что из-за пиротехники «Зенит» едва не забил нам гол? Да бросьте вы. Это точно не является причиной", - передает слова Зобнина "Фратрия".

Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 15:54
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№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нравится отождествлять себя со свиньей?)Крутой символ)Грязное животное,которое питается помоями,живет в свинарнике,спит и купается в собственном овне,там же размножается и заканчивает жизнь на мясокомбинате)Вся польза мясо.Еще свинья очень громко визжит,когда ее пинают smiley Вон как фаны визжат после каждого свиноепа))))Кабан это дикая свинья-боец,не нужно путать с домашней-символом великого клуба)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 16:07) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
что ждем в этот раз?
перфоманс
отрубленный палец в жопе гинера с надписью " ГВП- гинер все продал!" joy
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Так то реально красиво...если бы объективным и без клубного пристрастия...))
Регистрация: 16.02.2016
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