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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (11)
Сын Криштиану Роналду назвал Лионеля Месси своим кумиром (фото)
Сын нападающего "Реала" Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. На нем Роналду-младший жмет руку аргентинцу.
"Спасибо, мой кумир, Лео Месси", - подписал он.
"Спасибо, мой кумир, Лео Месси", - подписал он.
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