Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сын Криштиану Роналду назвал Лионеля Месси своим кумиром (фото)

Сын нападающего "Реала" Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. На нем Роналду-младший жмет руку аргентинцу.

"Спасибо, мой кумир, Лео Месси", - подписал он.

gracias mi ?dolo ???? @leomessi

A post shared by Cristiano Junior (@mrahunter) on

Теги: Роналду Месси
Сегодня, 16:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.