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Алексей Николаев будет судить матч между "Спартаком" и ЦСКА

Назначены судьи и инспекторы на матчи 20 тура Чемпионата России.

8 декабря (пятница)

"Урал" – "Арсенал": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

9 декабря (суббота)

"Динамо" – "Анжи": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Рубин" – "СКА-Хабаровск": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

10 декабря (воскресенье)

"Амкар" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Спартак" – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Ростов" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

11 декабря (понедельник)

"Тосно" – "Локомотив": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Ахмат" – "Зенит": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

РФС
Теги: Спартак ЦСКА Зенит Локомотив
Сегодня, 17:01
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5
(2)
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну , пусть будет Николаев . Главное , что бы матч не был омрачён грубыми судейскими "ляпами" , а победил сильнейший в честной борьбе . Суди честно , Николаев , остальное ерунда .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: zzzzz (Сегодня, 18:02) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Мясной
надеемся на честное судейство!
даешь красивый, зрелищный и эмоциональный футбол! smirk

При Николаеве споров никогда не было. Судит честно.
Регистрация: 17.03.2017
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:44) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Andlawyer
Алексей Николаев это очень хорошо.

Там вся бригада замечательна))) Хотя, конечно, лучше б главным Турбин)))

Цитата: Мясной
надеемся на честное судейство!

Фигли - гинер-то все уже продал)))


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 17:06) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Алексей Николаев это очень хорошо.
Регистрация: 4.10.2009
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 17:06) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
надеемся на честное судейство!
даешь красивый, зрелищный и эмоциональный футбол! smirk
Регистрация: 28.11.2017
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