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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:22
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Алексей Николаев будет судить матч между "Спартаком" и ЦСКА
Назначены судьи и инспекторы на матчи 20 тура Чемпионата России.
8 декабря (пятница)
"Урал" – "Арсенал": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
9 декабря (суббота)
"Динамо" – "Анжи": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
"Рубин" – "СКА-Хабаровск": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
10 декабря (воскресенье)
"Амкар" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Спартак" – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Ростов" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
11 декабря (понедельник)
"Тосно" – "Локомотив": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Ахмат" – "Зенит": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
РФС
8 декабря (пятница)
"Урал" – "Арсенал": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
9 декабря (суббота)
"Динамо" – "Анжи": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
"Рубин" – "СКА-Хабаровск": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
10 декабря (воскресенье)
"Амкар" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Спартак" – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Ростов" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
11 декабря (понедельник)
"Тосно" – "Локомотив": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Ахмат" – "Зенит": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
РФС
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