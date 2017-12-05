Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Адам Лаллана не сыграет со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Адам Лаллана пропустит матч со "Спартаком" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

29-летний хавбек пропустил два последних матча чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0) и "Брайтон энд Хоув Альбион" (5:1) после того, как впервые вышел на поле в текущем сезоне в концовке встречи с "Челси".

Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится завтра, начало матча в 22:45 по мск.

ФК "Ливерпуль"
Теги: Лаллана Клопп Ливерпуль Спартак
Сегодня, 18:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.