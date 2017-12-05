Адам Лаллана не сыграет со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Адам Лаллана пропустит матч со "Спартаком" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.29-летний хавбек пропустил два последних матча чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0) и "Брайтон энд Хоув Альбион" (5:1) после того, как впервые вышел на поле в текущем сезоне в концовке встречи с "Челси".Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится завтра, начало матча в 22:45 по мск.