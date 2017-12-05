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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:22
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Адам Лаллана не сыграет со "Спартаком"
Главный тренер "Спартака" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Адам Лаллана пропустит матч со "Спартаком" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
29-летний хавбек пропустил два последних матча чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0) и "Брайтон энд Хоув Альбион" (5:1) после того, как впервые вышел на поле в текущем сезоне в концовке встречи с "Челси".
Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится завтра, начало матча в 22:45 по мск.
ФК "Ливерпуль"
29-летний хавбек пропустил два последних матча чемпионата Англии со "Сток Сити" (3:0) и "Брайтон энд Хоув Альбион" (5:1) после того, как впервые вышел на поле в текущем сезоне в концовке встречи с "Челси".
Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится завтра, начало матча в 22:45 по мск.
ФК "Ливерпуль"
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