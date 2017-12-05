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Левен Курзава сделал оригинальную прическу

Защитник "ПСЖ" Левен Курзава сменил имидж и заплел на голове косички.

Две косички игрока свисают прямо на лоб.

Сегодня, 18:34
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