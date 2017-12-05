Юрген Клопп: мы еще не вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком"."Я бы не хотел преувеличивать важность предстоящего матча, но он важен. "Ливерпуль" хочет выйти дальше. Мы пережили приятные и неприятные моменты в Лиге чемпионов. Мы выйдем в плей-офф, если выиграем.Многие думают о том, что мы решили вопрос выхода, но это не соответствует действительности. С нетерпением жду этой игры. Обе команды стали сильнее, если сравнивать с первым матчем", - цитирует Клоппа Mirror.co.uk.