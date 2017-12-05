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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрген Клопп: мы еще не вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком".
"Я бы не хотел преувеличивать важность предстоящего матча, но он важен. "Ливерпуль" хочет выйти дальше. Мы пережили приятные и неприятные моменты в Лиге чемпионов. Мы выйдем в плей-офф, если выиграем.
Многие думают о том, что мы решили вопрос выхода, но это не соответствует действительности. С нетерпением жду этой игры. Обе команды стали сильнее, если сравнивать с первым матчем", - цитирует Клоппа Mirror.co.uk.
"Я бы не хотел преувеличивать важность предстоящего матча, но он важен. "Ливерпуль" хочет выйти дальше. Мы пережили приятные и неприятные моменты в Лиге чемпионов. Мы выйдем в плей-офф, если выиграем.
Многие думают о том, что мы решили вопрос выхода, но это не соответствует действительности. С нетерпением жду этой игры. Обе команды стали сильнее, если сравнивать с первым матчем", - цитирует Клоппа Mirror.co.uk.
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