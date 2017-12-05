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Давид Сильва не сыграет с "Шахтером" и может пропустить матч с "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва из-за травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1) пропустит игру 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера", сообщает The Sun.

Также 31-летний испанец рискует пропустить матч против "Манчестер Юнайтед" десятого декабря.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" пройдет завтра.
Теги: Сильва Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Шахтер
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:18) #
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