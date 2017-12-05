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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Давид Сильва не сыграет с "Шахтером" и может пропустить матч с "МЮ"
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва из-за травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1) пропустит игру 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера", сообщает The Sun.
Также 31-летний испанец рискует пропустить матч против "Манчестер Юнайтед" десятого декабря.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" пройдет завтра.
Также 31-летний испанец рискует пропустить матч против "Манчестер Юнайтед" десятого декабря.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" пройдет завтра.
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