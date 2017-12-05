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ЦСКА уступил "МЮ" в юношеской лиге УЕФА

В матче 6-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА московский ЦСКА в Англии проиграл "Манчестер Юнайтед".

"Армейцы" завершили выступление в турнире на последнем месте в группе.

Юношеская лига УЕФА

6 тур

"Манчестер Юнайтед U19" – ЦСКА U19 1:0

Гол: Боуи, 13 (пен.)

"Манчестер Юнайтед": Фойтичек, Лейрд, Уоррен, Эрколани, О'Коннор, Хэмилтон, Барлоу, Гомес, Бонен, Чон, Боуи

ЦСКА: Зириков, Волков, Елеев, Кузьменко, Тикнизян, Фищенко, Марадишвили (Багдашкин, 70), Мацхарашвили (Рубенис, 80), Жиронкин, Олейников, Меренчуков (Юрьев, 70)
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 20:08
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