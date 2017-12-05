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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
ЦСКА уступил "МЮ" в юношеской лиге УЕФА
В матче 6-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА московский ЦСКА в Англии проиграл "Манчестер Юнайтед".
"Армейцы" завершили выступление в турнире на последнем месте в группе.
Юношеская лига УЕФА
6 тур
"Манчестер Юнайтед U19" – ЦСКА U19 1:0
Гол: Боуи, 13 (пен.)
"Манчестер Юнайтед": Фойтичек, Лейрд, Уоррен, Эрколани, О'Коннор, Хэмилтон, Барлоу, Гомес, Бонен, Чон, Боуи
ЦСКА: Зириков, Волков, Елеев, Кузьменко, Тикнизян, Фищенко, Марадишвили (Багдашкин, 70), Мацхарашвили (Рубенис, 80), Жиронкин, Олейников, Меренчуков (Юрьев, 70)
"Армейцы" завершили выступление в турнире на последнем месте в группе.
Юношеская лига УЕФА
6 тур
"Манчестер Юнайтед U19" – ЦСКА U19 1:0
Гол: Боуи, 13 (пен.)
"Манчестер Юнайтед": Фойтичек, Лейрд, Уоррен, Эрколани, О'Коннор, Хэмилтон, Барлоу, Гомес, Бонен, Чон, Боуи
ЦСКА: Зириков, Волков, Елеев, Кузьменко, Тикнизян, Фищенко, Марадишвили (Багдашкин, 70), Мацхарашвили (Рубенис, 80), Жиронкин, Олейников, Меренчуков (Юрьев, 70)
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