Фаузи Гулам продлил контракт с "Наполи"

"Наполи" на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Фаузи Гуламом.Новый договор с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.Ранее сообщалось, что руководство "Наполи" готово увеличить оклад Гулама до € 3,5 млн в год.В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.