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Фаузи Гулам продлил контракт с "Наполи"

"Наполи" на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Фаузи Гуламом.

Новый договор с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство "Наполи" готово увеличить оклад Гулама до € 3,5 млн в год.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Теги: Наполи
Сегодня, 20:44
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