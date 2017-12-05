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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Фаузи Гулам продлил контракт с "Наполи"
"Наполи" на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Фаузи Гуламом.
Новый договор с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что руководство "Наполи" готово увеличить оклад Гулама до € 3,5 млн в год.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Новый договор с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что руководство "Наполи" готово увеличить оклад Гулама до € 3,5 млн в год.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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