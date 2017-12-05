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В ОАЭ во время матча на поле выехал автомобиль (видео)

В Объединённых Арабских Эмиратах во время матча юношеских команд U18 "Аль-Джазира" — "Шабаб Аль-Ахли" на поле выехал автомобиль белого цвета, после чего доехал до центра поля, сделал круг и уехал.

Арбитр прервал встречу, когда автомобиль появился на газоне.

Сообщается, что клуб "Аль-Джазира" был оштрафован за данный инцидент на 11,5 тысяч евро.

Сегодня, 21:13
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