В ОАЭ во время матча на поле выехал автомобиль (видео)

В Объединённых Арабских Эмиратах во время матча юношеских команд U18 "Аль-Джазира" — "Шабаб Аль-Ахли" на поле выехал автомобиль белого цвета, после чего доехал до центра поля, сделал круг и уехал.Арбитр прервал встречу, когда автомобиль появился на газоне.Сообщается, что клуб "Аль-Джазира" был оштрафован за данный инцидент на 11,5 тысяч евро.