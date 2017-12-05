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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В ОАЭ во время матча на поле выехал автомобиль (видео)
В Объединённых Арабских Эмиратах во время матча юношеских команд U18 "Аль-Джазира" — "Шабаб Аль-Ахли" на поле выехал автомобиль белого цвета, после чего доехал до центра поля, сделал круг и уехал.
Арбитр прервал встречу, когда автомобиль появился на газоне.
Сообщается, что клуб "Аль-Джазира" был оштрафован за данный инцидент на 11,5 тысяч евро.
Арбитр прервал встречу, когда автомобиль появился на газоне.
Сообщается, что клуб "Аль-Джазира" был оштрафован за данный инцидент на 11,5 тысяч евро.
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