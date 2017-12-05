Стивен Нзонзи: больше не имею отношения к "Севилье"

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи рассказал, что зимой покинет клуб."Мое будущее – в другом месте. Декабрь закончится вместе со всем этим как можно скорее. Желаю команде удачи в Лиге чемпионов, но я больше не имею к ней отношения.Мне неприятно, что все сложилось именно так. Осталось немного времени, и после декабря мое время в "Севильи" истечет", - цитирует Нзонзи Marca.Отмечается, что у футболиста возник конфликт с тренерским штабом клуба.