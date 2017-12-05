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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Стивен Нзонзи: больше не имею отношения к "Севилье"
Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи рассказал, что зимой покинет клуб.
"Мое будущее – в другом месте. Декабрь закончится вместе со всем этим как можно скорее. Желаю команде удачи в Лиге чемпионов, но я больше не имею к ней отношения.
Мне неприятно, что все сложилось именно так. Осталось немного времени, и после декабря мое время в "Севильи" истечет", - цитирует Нзонзи Marca.
Отмечается, что у футболиста возник конфликт с тренерским штабом клуба.
"Мое будущее – в другом месте. Декабрь закончится вместе со всем этим как можно скорее. Желаю команде удачи в Лиге чемпионов, но я больше не имею к ней отношения.
Мне неприятно, что все сложилось именно так. Осталось немного времени, и после декабря мое время в "Севильи" истечет", - цитирует Нзонзи Marca.
Отмечается, что у футболиста возник конфликт с тренерским штабом клуба.
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