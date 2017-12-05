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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
ЦСКА назвал состав на матч с "Манчестер Юнайтед"
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Макаров, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Оланаре.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Макаров, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Оланаре.
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