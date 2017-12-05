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ЦСКА назвал состав на матч с "Манчестер Юнайтед"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов, Витиньо.

Запасные: Помазун, Макаров, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Оланаре.
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:07
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13
(3)
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кони молодцы - 9 ! россиян в составе .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Да тут все понятно, а вот МЮ выпускает почти 2 состав

Они могли одного Погбу выпустить - уже хватит на коней...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да тут все понятно, а вот МЮ выпускает почти 2 состав
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: попа жопа (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (2)

не привыкать wink
Регистрация: 21.10.2017
№9 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (2)
online

бедный Игорь


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:23) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Напихают макаки кое-какам...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Армия, удачи!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: Mcfed80 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (8)

9 русских игроков на матч с МЮ!!!! Вот это да ? ??
Регистрация: 17.02.2009
№5 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Анжи»
Каким бы плохим для ЦСКА результат не был, болеем за коней. Удачи!
Регистрация: 19.03.2013
№4 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (4)

Остается написать"Легенду о ЦСКА"
Регистрация: 21.04.2009
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (5)

Интересно,сколько минут продержится счет 0-0
Регистрация: 20.03.2008
№2 Написал: LLM (Сегодня, 22:10) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Даже при таком дефиците игроков Оланаре на лавке.
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: следующий (Сегодня, 22:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Да, Чалов и Кучаев, это не Вернблум с Натхо.
Но удачи.
Регистрация: 14.12.2012
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