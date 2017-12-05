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Марек Сухи - в стартовом составе "Базеля" на матч с "Бенфикой"

Главные тренеры "Бенфики" и "Базеля" огласили стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги чемпионов.

"Бенфика": Свилар – Дуглас, Лопес, Жардел, Элизеу – Карвалью, Самарис, Пиззи – Живкович, Сеферович, Гонсалвеш.

"Базель": Вацлик – Сухи, Аканджи, Баланта – Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта – Штеффен, Оберлен, Эль-Юнусси.
Теги: Базель Бенфика
Сегодня, 22:13
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