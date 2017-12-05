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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Марек Сухи - в стартовом составе "Базеля" на матч с "Бенфикой"
Главные тренеры "Бенфики" и "Базеля" огласили стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги чемпионов.
"Бенфика": Свилар – Дуглас, Лопес, Жардел, Элизеу – Карвалью, Самарис, Пиззи – Живкович, Сеферович, Гонсалвеш.
"Базель": Вацлик – Сухи, Аканджи, Баланта – Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта – Штеффен, Оберлен, Эль-Юнусси.
"Бенфика": Свилар – Дуглас, Лопес, Жардел, Элизеу – Карвалью, Самарис, Пиззи – Живкович, Сеферович, Гонсалвеш.
"Базель": Вацлик – Сухи, Аканджи, Баланта – Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта – Штеффен, Оберлен, Эль-Юнусси.
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