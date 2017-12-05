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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
"Челси" - "Атлетико": стартовые составы
Стали известны стартовые составе "Челси" и "Атлетико" на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Мозес - Азар, Мората.
"Атлетико": Облак - Хименес, Савич, Лукас, Фелипе Луис - Коке, Партей, Габи, Сауль - Гризманн, Торрес.
"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Мозес - Азар, Мората.
"Атлетико": Облак - Хименес, Савич, Лукас, Фелипе Луис - Коке, Партей, Габи, Сауль - Гризманн, Торрес.
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