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"Челси" - "Атлетико": стартовые составы

Стали известны стартовые составе "Челси" и "Атлетико" на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Мозес - Азар, Мората.

"Атлетико": Облак - Хименес, Савич, Лукас, Фелипе Луис - Коке, Партей, Габи, Сауль - Гризманн, Торрес.
Теги: Челси Атлетико
Сегодня, 22:26
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