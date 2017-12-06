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Двухминутка ненависти. "Манчестер" не позволил ЦСКА набрать очки в Англии
Выигрывая после первого тайма в один мяч, московские "армейцы" не сумел удержать преимущество и пропустили два гола за два минуты. О том, как "МЮ" наказывал за ошибки, - материал Rusfootball.info
С верой в чудо
Несмотря на то, что ЦСКА выступал на групповом этапе очень даже неплохо (особенно по сравнению с результатами последних лет), обеспечить себе Лигу Чемпионов весной к последнему туру "армейцам" не удалось. Необходимо было играть вничью с "Манчестером" на выезде (при том условии, что "Базель" уступал в гостях "Бенфике") или вовсе побеждать англичан (в случае ничейного результата в параллельной встрече). Победа швейцарцев не устраивала москвичей ну совсем. Но что было делать? Если только возвращаться в прошлое и не показывать ужасную игру с "Базелем" дома.
Неторопливо, но чрезвычайно опасно
"Манчестер" не особо рвался вперед и не форсировал. Англичане начинали в довольно среднем темпе, которого, впрочем, вполне хватало для того, чтобы создавать опасность у ворот Игоря Акинфеева, - уже на пятой минут Рэшфорд отклеился от Сергея Игнашевича и пальнул мимо нашего вратаря. Выручила штанга.
Проблемы продвижения
Несмотря на знак, который можно было трактовать как добрый (на британском стадионе так и не заиграл гимн Лиги Чемпионов), у ЦСКА практически ничего не получалось в созидании. Без Натхо было предельно сложно преодолевать ту часть поля, что начиналась на чужой половине, без Вернблума некому было цепляться за верховые мячи или хотя бы добавить плотности в опорной зоне. Так и топтались в районе центрального круга, нарываясь на опаснейшие потери.
Пока везло
До середины первого тайма "МЮ" наиграл на три полновесных момента, не реализовать которые было довольно трудно. Но британцы справились. Один раз выручил Акинфеева, но два других "красные дьяволы" запороли сами.
Царская концовка
Но огорчаться и делать неутешительные выводы еще было рано. Последние минуты первого тайма "армейцы" наконец-то осмелели (или, скорее, раскрепостились) и провели целый ряд неплохих атак. Может, опасностями заканчивались они не все, зато в плане движения "красно-синие" прибавили здорово.
Итогом этого стала отличная атака правым флангом, в результате которой россияне забили гол. Де-юре отличился Дзагоев, в которого угодил мяч после удара Витиньо. Многим показалось, что там был офсайд, но нашу команды выручил Блинд, оставшийся за спиной Ромеро.
Безрадостные перемены
Второй тайм сложился совсем не так радужно для российской команды. После перерыва хозяева стали действовать куда подвижнее и проблемы начали возникать гораздо чаще. Во многом, в этом была вина и ЦСКА, поскольку они больше не пытались держать мяч, играть выше и сбивать противника собственными наступления. "Армейцы" заперлись на своей половине и помышляли исключительно о разрушении.
Дуплетом
Пару мячей "МЮ" забил за две минуты. Сначала Лукаку, переборов Васина, направил мяч в сетку ворот, а потом почти сразу Рэшфорд исправился за оплошность в самом начале встречи. И параллельно с этим в Португалии счёт стал 2:0 в пользу "Базеля". С весенней Лигой Чемпионов для ЦСКА становилось всё очевидно.
***
После второго гола "Манчестер" практически не играл. Хозяева торчали на своей половине, позволяя распоряжаться мячом, и никуда не торопились. ЦСКА наиграл на всего лишь один опасный момент, но и тот Дзагоев реализовать не сумел. "Красно-синие" проиграли второй матч с "МЮ" в этом году.
Лига Чемпионов
6 тур. Группа "А"
"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА 2:1
Голы: Лукаку, 64, Рэшфорд, 66 - Витиньо, 45.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Валенсия (Туанзебе, 72), Блинд, Эррера (МакТоминэй, 67), Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку (Марсьяль, 74).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин (Хосонов, 90+1), Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов (Гордюшенко, 65), Витиньо (Жамалетдинов, 82).
Предупреждения: Березуцкий, 58, МакТоминэй, 73.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
С верой в чудо
Несмотря на то, что ЦСКА выступал на групповом этапе очень даже неплохо (особенно по сравнению с результатами последних лет), обеспечить себе Лигу Чемпионов весной к последнему туру "армейцам" не удалось. Необходимо было играть вничью с "Манчестером" на выезде (при том условии, что "Базель" уступал в гостях "Бенфике") или вовсе побеждать англичан (в случае ничейного результата в параллельной встрече). Победа швейцарцев не устраивала москвичей ну совсем. Но что было делать? Если только возвращаться в прошлое и не показывать ужасную игру с "Базелем" дома.
Неторопливо, но чрезвычайно опасно
"Манчестер" не особо рвался вперед и не форсировал. Англичане начинали в довольно среднем темпе, которого, впрочем, вполне хватало для того, чтобы создавать опасность у ворот Игоря Акинфеева, - уже на пятой минут Рэшфорд отклеился от Сергея Игнашевича и пальнул мимо нашего вратаря. Выручила штанга.
Проблемы продвижения
Несмотря на знак, который можно было трактовать как добрый (на британском стадионе так и не заиграл гимн Лиги Чемпионов), у ЦСКА практически ничего не получалось в созидании. Без Натхо было предельно сложно преодолевать ту часть поля, что начиналась на чужой половине, без Вернблума некому было цепляться за верховые мячи или хотя бы добавить плотности в опорной зоне. Так и топтались в районе центрального круга, нарываясь на опаснейшие потери.
Пока везло
До середины первого тайма "МЮ" наиграл на три полновесных момента, не реализовать которые было довольно трудно. Но британцы справились. Один раз выручил Акинфеева, но два других "красные дьяволы" запороли сами.
Царская концовка
Но огорчаться и делать неутешительные выводы еще было рано. Последние минуты первого тайма "армейцы" наконец-то осмелели (или, скорее, раскрепостились) и провели целый ряд неплохих атак. Может, опасностями заканчивались они не все, зато в плане движения "красно-синие" прибавили здорово.
Итогом этого стала отличная атака правым флангом, в результате которой россияне забили гол. Де-юре отличился Дзагоев, в которого угодил мяч после удара Витиньо. Многим показалось, что там был офсайд, но нашу команды выручил Блинд, оставшийся за спиной Ромеро.
Безрадостные перемены
Второй тайм сложился совсем не так радужно для российской команды. После перерыва хозяева стали действовать куда подвижнее и проблемы начали возникать гораздо чаще. Во многом, в этом была вина и ЦСКА, поскольку они больше не пытались держать мяч, играть выше и сбивать противника собственными наступления. "Армейцы" заперлись на своей половине и помышляли исключительно о разрушении.
Дуплетом
Пару мячей "МЮ" забил за две минуты. Сначала Лукаку, переборов Васина, направил мяч в сетку ворот, а потом почти сразу Рэшфорд исправился за оплошность в самом начале встречи. И параллельно с этим в Португалии счёт стал 2:0 в пользу "Базеля". С весенней Лигой Чемпионов для ЦСКА становилось всё очевидно.
***
После второго гола "Манчестер" практически не играл. Хозяева торчали на своей половине, позволяя распоряжаться мячом, и никуда не торопились. ЦСКА наиграл на всего лишь один опасный момент, но и тот Дзагоев реализовать не сумел. "Красно-синие" проиграли второй матч с "МЮ" в этом году.
Лига Чемпионов
6 тур. Группа "А"
"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА 2:1
Голы: Лукаку, 64, Рэшфорд, 66 - Витиньо, 45.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Валенсия (Туанзебе, 72), Блинд, Эррера (МакТоминэй, 67), Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку (Марсьяль, 74).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин (Хосонов, 90+1), Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов (Гордюшенко, 65), Витиньо (Жамалетдинов, 82).
Предупреждения: Березуцкий, 58, МакТоминэй, 73.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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