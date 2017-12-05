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На "Олд Траффорд" не смогли включить гимн Лиги чемпионов перед матчем "МЮ" - ЦСКА

Перед стартом матча группового турнира Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА не прозвучал традиционный гимн турнира.

Судя по всему, мелодию не смогли включить на стадионе "Олд Траффорд" по техническим причинам.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 22:47
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