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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
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Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
На "Олд Траффорд" не смогли включить гимн Лиги чемпионов перед матчем "МЮ" - ЦСКА
Перед стартом матча группового турнира Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА не прозвучал традиционный гимн турнира.
Судя по всему, мелодию не смогли включить на стадионе "Олд Траффорд" по техническим причинам.
Судя по всему, мелодию не смогли включить на стадионе "Олд Траффорд" по техническим причинам.
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