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Массимо Каррера: "Спартак" уважает "Ливерпуль", но не боится

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Завтра нас ждет важный матч. Посмотрим, чем все закончится. Мы уважаем "Ливерпуль", но у нас тоже есть хорошие игроки. Не хочу давать какую-либо информацию о нашем составе. Завтра после обеда решим, как будем использовать наших футболистов. Нет какого-то игрока, который был бы для нас важнее остальных.

У "Ливерпуля" много хороших футболистов. Мы уважаем соперника, но не боимся. Завтрашний матч покажет, кто из нас лучше. В команде отличная атмосфера, и завтра нам будут противостоять великолепные футболисты. Нас ждет поединок против очень сильного соперника. На "Энфилде" будет очень упорная борьба", - цитирует Карреру официальный сайт УЕФА.
Теги: Каррера Ливерпуль Спартак
Сегодня, 00:16
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10
(4)
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
После победы над Арсеналом с Ливерпулем есть шансы...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 01:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Каррера удачи, ждём от вас завтра атакующей игры!!! Надеюсь победите!!!
Регистрация: 29.08.2012
№8 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 00:52) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: DMS
Цитата: acetophenon
Посмотрим, чем все закончится.

И смотреть нечего - обыкновенным свино**ом.

В четверг действительно смотреть будет нечего - бакланы болотные... а в воскресенье и нохчи вас во всё ... что имеете... В воскресенье будете на 3 месте... мечтатели...

Сегодня вечером смотри свиней тушинских.
Регистрация: 16.07.2016
№7 Написал: Tokio581 (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: DMS
Цитата: acetophenon
Посмотрим, чем все закончится.

И смотреть нечего - обыкновенным свино**ом.

В четверг действительно смотреть будет нечего - бакланы болотные... а в воскресенье и нохчи вас во всё ... что имеете... В воскресенье будете на 3 месте... мечтатели...

Так не смотри а про третье место посмотрим
Регистрация: 18.04.2016
№6 Написал: Орнитолог (Сегодня, 00:46) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: украб
клопп

Мы вчера клопов душили-душили...


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 00:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DMS
Цитата: acetophenon
Посмотрим, чем все закончится.

И смотреть нечего - обыкновенным свино**ом.

В четверг действительно смотреть будет нечего - бакланы болотные... а в воскресенье и нохчи вас во всё ... что имеете... В воскресенье будете на 3 месте... мечтатели...
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: украб (Сегодня, 00:40) #
  • -8
  •  (10)

клопп: ливер не боится и не уважает пищевик
Регистрация: 6.12.2017
№3 Написал: Tokio581 (Сегодня, 00:39) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи завтра
Регистрация: 18.04.2016
№2 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 00:28) #
  • -17
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Посмотрим, чем все закончится.

И смотреть нечего - обыкновенным свино**ом.
Регистрация: 16.07.2016
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 00:26) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
[right][/right]ЦСКА тоже не боялся, а уважал. bowtie
В результате, как говорится, "факт на лицо". disappointed_relieved
Регистрация: 6.12.2014
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