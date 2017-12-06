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ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" и не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над ЦСКА.

Лига чемпионов

6 тур

Матч 1 - 4:1

"Манчестер Юнайтед" – ЦСКА 2:1

Голы: Лукаку, 64, Рэшфорд, 66 - Витиньо, 45.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Валенсия (Туанзебе, 72), Блинд, Эррера (МакТоминэй, 67), Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку (Марсьяль, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин (Хосонов, 90+1), Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов (Гордюшенко, 65), Витиньо (Жамалетдинов, 82).

Предупреждения: Березуцкий, 58, МакТоминэй, 73.

"Бенфика" – "Базель" 0:2

Голы: Эльюнусси, 5, Оберлин, 65

"Бенфика": Свилар, Дуглас, Элизеу, Лопес, Жардел, Самарис (Алмейда, 73), Карвалью, Пицци (Габриэл, 73), Живкович, Гонсалвеш (Жонас, 62), Сеферович

"Базель": Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Аканджи, Петретта (Риверос, 82), Джака, Зуффи, Штеффен, Эльюнусси, Оберлин

Предупреждения: Джака, 9, Аканджи, 63, Самарис, 68, Петретта, 75
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:36
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118
(7)
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№118 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:30) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sanyapytilin
А в матче мю- спартак ты за кого...только честно... Ты же тут за справедливость...

за красивый футбол
Регистрация: 9.03.2017
№117 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: sanyapytilin
За Ливерпуль...очевидно же

вот видишь,это логично,а я за Спартак

А в матче мю- спартак ты за кого...только честно... Ты же тут за справедливость...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№116 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:28) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sanyapytilin
Интер потом ЛЧ выиграл...для справки

это к вопросу о мотивации на матч в котором вроде ничего не нужно,для каждой команды индивидуально все

Цитата: Орнитолог
Как в анекдоте... "ДемОн" - хорошо! "Врубель" - и недорого!

или как например работа Слуцкого в Англии,анекдот не менее смешной))
Регистрация: 9.03.2017
№115 Написал: Орнитолог (Сегодня, 01:26) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
скажу так,мне как игрок он понравился)

Как в анекдоте... "ДемОн" - хорошо! "Врубель" - и недорого! laughing


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№114 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sanyapytilin
За Ливерпуль...очевидно же

вот видишь,это логично,а я за Спартак,что тоже логично
Регистрация: 9.03.2017
№113 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: Юлий Цезарь
ЛЧ 09/10 1/4 финала ЦСКА-Интер Так что иди желудей поешь

вот в этом и отличие Интера от МЮ,Интер вам подарил так как был не мотивирован,а МЮ поставил шлагбаум

Интер потом ЛЧ выиграл...для справки


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№112 Написал: Орнитолог (Сегодня, 01:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
А тебе не пофигу?

Да хватит одной бездомной команды в чемпионате)))


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№111 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: sanyapytilin
Поговори...достойнейшая игра...я ожидал разгрома...10 россиян против сборной мира ...поговори...расскажи как надо было бы...
Только идиот кинет за эту игру в ЦСКА камень...

а я и не кидаю камни,я радуюсь победе МЮ,при отсутствии мотивации,но даже при этом ускорились и сделали нужный результат,поэтому и нет разгрома,нужно было просто играть в футбол при 0:1,не взирая на имена,если бы даже проиграли 3:2 никто бы слово не сказал,а то что много своей молодежи было так это хорошо,но не забывай причины ее появления

Цитата: sanyapytilin
Ты за МЮ болеешь так же, как я за Ливерпуль...не свисти...

ты сам себе внушил и сам постановил,ну как вот с тобой бороться?Ты завтра за кого?

За Ливерпуль...очевидно же


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№110 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 01:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: fabrikator за ЦСКА
Вообще то все вроде наши были)))

а Витиньо?

Скоро будет?)))
Регистрация: 26.09.2010
№109 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Орнитолог
Скорей вопрос, за какую команду Васин играл)))

скажу так,мне как игрок он понравился)
Регистрация: 9.03.2017
№108 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:18) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Орнитолог
Цитата: Юлий Цезарь
иди желудей поешь

Расскажи это своей пустой кормушке... Кто у вас сейчас в стаде конюхом?

А тебе не пофигу? за своим свинопасом следите, а то по титулам Конюх-свинопас 20-2 выходит, полный разгром какой-то smirk
Регистрация: 1.12.2017
№107 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Юлий Цезарь
ЛЧ 09/10 1/4 финала ЦСКА-Интер Так что иди желудей поешь

вот в этом и отличие Интера от МЮ,Интер вам подарил так как был не мотивирован,а МЮ поставил шлагбаум
Регистрация: 9.03.2017
№106 Написал: Орнитолог (Сегодня, 01:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
а Витиньо?

Скорей вопрос, за какую команду Васин играл)))


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№105 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: fabrikator за ЦСКА
Вообще то все вроде наши были)))

а Витиньо?
Регистрация: 9.03.2017
№104 Написал: Орнитолог (Сегодня, 01:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
иди желудей поешь

Расскажи это своей пустой кормушке... Кто у вас сейчас в стаде конюхом?


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№103 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:15) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: fabrikator за ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Manchester United
Цитата: sanyapytilin
Ну, удачи тогда завтра...
Я тут буду с 22:45 до 00:30...там и расскажешь

а сегодня почему бы о Цска не поговорить?

Поговори...достойнейшая игра...я ожидал разгрома...10 россиян против сборной мира ...поговори...расскажи как надо было бы...
Только идиот кинет за эту игру в ЦСКА камень...

Вообще то все вроде наши были)))

Фернандес, Рауш, Нойштедтер, Гильерме и даже Лодыгин никогда не будут по настоящему нашими-они воспитанники не российского футбола
Регистрация: 1.12.2017
№102 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sanyapytilin
Поговори...достойнейшая игра...я ожидал разгрома...10 россиян против сборной мира ...поговори...расскажи как надо было бы...
Только идиот кинет за эту игру в ЦСКА камень...

а я и не кидаю камни,я радуюсь победе МЮ,при отсутствии мотивации,но даже при этом ускорились и сделали нужный результат,поэтому и нет разгрома,нужно было просто играть в футбол при 0:1,не взирая на имена,если бы даже проиграли 3:2 никто бы слово не сказал,а то что много своей молодежи было так это хорошо,но не забывай причины ее появления

Цитата: sanyapytilin
Ты за МЮ болеешь так же, как я за Ливерпуль...не свисти...

ты сам себе внушил и сам постановил,ну как вот с тобой бороться?Ты завтра за кого?
Регистрация: 9.03.2017
№101 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 01:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Manchester United
Цитата: sanyapytilin
Ну, удачи тогда завтра...
Я тут буду с 22:45 до 00:30...там и расскажешь

а сегодня почему бы о Цска не поговорить?

Поговори...достойнейшая игра...я ожидал разгрома...10 россиян против сборной мира ...поговори...расскажи как надо было бы...
Только идиот кинет за эту игру в ЦСКА камень...

Вообще то все вроде наши были)))
Регистрация: 26.09.2010
№100 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 01:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
но грек не сдается)))

На самом деле мне пох...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№99 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 01:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Орнитолог,
то ты Атлетико будешь рассказывать.
Регистрация: 24.05.2017
№98 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 01:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
пока не доползете хоть до 1/4 лч

Не изучай птичек мозгоклюек!!! Мы там уже были, и очень достойно играли с Миланом.
Регистрация: 26.09.2010
№97 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:11) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Орнитолог
Запомни, лошадь, пока не доползете хоть до 1/4 лч

ЛЧ 09/10 1/4 финала ЦСКА-Интер laughing Так что иди желудей поешь smile
Регистрация: 1.12.2017
№96 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: sanyapytilin
Ты в адеквате? Я про справедливость вашего отскока с Ливером на отпр-откр-арене...как считаешь, справедливая ничья?)))

ты читать умеешь?написано же,болеет за МЮ)просто вот поражаюсь,есть у вас чувство самодостоинствав,просто ответить за свой клуб после поражения?Ну сколько можно ссылаться на другие клубы,чтобы просто оправдать свою беспомощность

Ты за МЮ болеешь так же, как я за Ливерпуль...не свисти...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№95 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: sanyapytilin
Цитата: Manchester United
Цитата: sanyapytilin
Ну, удачи тогда завтра...
Я тут буду с 22:45 до 00:30...там и расскажешь

а сегодня почему бы о Цска не поговорить?

Поговори...достойнейшая игра...я ожидал разгрома...10 россиян против сборной мира ...поговори...расскажи как надо было бы...
Только идиот кинет за эту игру в ЦСКА камень...


В матче, в котором нужно бежать забивать, игроки ЦСКА не могли мяч обработать. крутились, возились, вертелись, отдавали вникуда
Регистрация: 29.08.2016
№94 Написал: Messi (Сегодня, 01:10) #
  • -1
  •  (1)
online

По тому, как душат наш спорт всем миром, игра была достойной.
Завтра удачи Спартаку, хоть будет очень тяжело.
А в четверг удачи нам и особенно Локо!
Нам всем нужно держаться вместе и доказывать, что вертели мы их всех на кyю!
Ведь так всегда было и будет! Мы ведь не толерасты, мы МУЖИКИ!!!
Регистрация: 8.11.2012
№93 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:08) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: sanyapytilin
Только идиот кинет за эту игру в ЦСКА камень...

и это так..
не, молодцы, куле..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№92 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sanyapytilin
Ты в адеквате? Я про справедливость вашего отскока с Ливером на отпр-откр-арене...как считаешь, справедливая ничья?)))

ты читать умеешь?написано же,болеет за МЮ)просто вот поражаюсь,есть у вас чувство самодостоинствав,просто ответить за свой клуб после поражения?Ну сколько можно ссылаться на другие клубы,чтобы просто оправдать свою беспомощность
Регистрация: 9.03.2017
№91 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:08) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Орнитолог
Цитата: Юлий Цезарь
да всем пофигу

Всем пофигу на говночашку, в которую выкидывают из ЛЧ. Это примернор как вопить, что золото пердива круче серебра вышки. Запомни, лошадь, пока не доползете хоть до 1/4 лч, не говоря уж про полуфинал - "ваше мнение для нас черезвычайно ценно, оставайтесь на линии"


Ну, если быть справедливым, то ЦСКА в ЛЧ как раз доходил до 1\4, когда Березуцкие еще были розовощекими богатырями, а не седовласыми старцами
Регистрация: 29.08.2016
№90 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ахилл
Цитата: Юлий Цезарь
игрок мю был за линией ворот, это не офсайд

А у самого борта рядом с игроком МЮ кто лежал? Пушкин? Оффсайд как на поле, так и за его пределами.


ИДИОТ....тот в пассивном, если уж так))))
Все уже говорят, что гол чистый, но грек не сдается)))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№89 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 01:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Цитата: Юлий Цезарь
да всем пофигу

Всем пофигу на говночашку, в которую выкидывают из ЛЧ. Это примернор как вопить, что золото пердива круче серебра вышки. Запомни, лошадь, пока не доползете хоть до 1/4 лч, не говоря уж про полуфинал - "ваше мнение для нас черезвычайно ценно, оставайтесь на линии"


Уймись и радуйся , что вы просто вышли в кубки.
Это ветка нашей команды, ваша игра завтра там распыляйся.
Регистрация: 10.10.2006
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