Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Бавария" одержала уверенную победу над "ПСЖ"

"Бавария" переиграла "ПСЖ" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

6 тур

Матч 1 - 0:3

"Бавария" – "ПСЖ" 3:1

Голы: Левандовски, 8, Толиссо, 37, Мбаппе, 50, Толиссо, 69

"Бавария": Ульрайх, Алаба (Рафинья, 85), Хуммельс, Зюле, Киммих, Руди, Толиссо, Родригес (Видаль, 83), Рибери (Мюллер, 67), Коман, Левандовски

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Курзава, Маркиньос, Силва (Кимпембе, 72), Рабио, Верратти, Дракслер (Чельсо, 90+1), Кавани, Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Киммих, 22, Родригес, 23, Маркиньос, 41, Толиссо, 41, Руди, 53, Дракслер, 82

"Селтик" – "Андерлехт" 1:3

Голы: Шимунович, 62 (авто.)

"Селтик": Гордон, Лустиг, Тирни, Шимунович, Боята, Макгрегор, Форрест, Браун, Армстронг (Рогич, 46), Синклейр (Нтшан, 46), Дембеле (Эдуард, 74)

"Андерлехт": Букс, Аппиа (Бруно, 90+1), Обрадович, Спаич, Кумс, Мбоджи (Жозуэ, 75), Дендонкер, Требель, Ханни, Геркенс (Теодорчик, 78), Чуквуемека

Предупреждения: Нтшан, 90
Теги: Бавария ПСЖ Cелтик Андерлехт
Сегодня, 00:43
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Рад за немце только из-за капризули. Слишком много ему авансов.
Регистрация: 10.10.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.