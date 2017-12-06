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Виктор Гончаренко: когда играешь против топ-клуба, в любой момент нужно ждать опасности

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.

"Самое важное, что мы ввязались в бой. Мы не пробовали отсиживаться в обороне и закрываться на все застёжки, пытаясь сдержать соперника. Мы пробовали навязать свою игру. Моментами получалось. Мы просили команду не садиться низко, потому что те мастера, которые есть у соперника, более опасны у штрафной. Как только мы сели, так у нас сразу начались проблемы.

Первый тайм мы провели очень хорошо. При определённом раскладе могли зацепиться сегодня за ничью. Когда играешь против топ-клуба, в любой момент нужно ждать опасности. Тем не менее я доволен командой", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 01:53
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(0)
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 03:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бессвязный набор слов. Впрочем, что ещё может сказать то, кого только что ... самым неожиданным образом?
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 02:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ещё Щенников.

А вот это вам наоборот повезло, он привозит часто, как защитник он днищеват, как подключающийся к атакам - полезен, но вы сегодня больше отбивались...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 02:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Цитата: sanyapytilin
Полуоснова ЦСКА

stuck_out_tongue_closed_eyes Не было всего двух человек основы! Если уж на то пошло, выходит Спартак в дерби без Комбара и Реброва такой же полуосновой сыграет.
Добавить, что еще вопрос - основа ли престарелое Пенатхо...

Ещё Щенников...ещё А. Березецкий, ещё Натхо и ещё Вернблум...учи матчасть малыш


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 02:04) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Полуоснова ЦСКА

stuck_out_tongue_closed_eyes Не было всего двух человек основы! Если уж на то пошло, выходит Спартак в дерби без Комбара и Реброва такой же полуосновой сыграет.
Добавить, что еще вопрос - основа ли престарелое Пенатхо...


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Полуоснова ЦСКА достойно боролась с полуосновой МЮ)


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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