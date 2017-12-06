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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Масалитин: с таким составом ЦСКА будет тяжело и в Лиге Европы
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:2).
- Как вам увиденное на поле?
Честно говоря, счёт по игре. Если в первом тайме "Манчестер Юнайтед" играл, скажем так, спустя рукава, ничего не обостряя, экономя силы для матча с "Манчестер Сити", то во втором "красные дьяволы" добавили и сразу почувствовалась разница в классе. По моментам, и по ходу встречи, думаю, всё закономерно.
Конечно, у ЦСКА был шанс выйти в весеннюю стадию турнира, но, опять же, хозяева поля изначально играли на энергосберегающем режиме. И даже в таком состоянии они создавали моменты для взятия ворот Игоря Акинфеева. Концовка первого тайма осталась за "армейцами", забили гол. Но как только "манкунианцы" прибавили в скорости - сразу проявился класс команды. Речь и о движении, и о перемещении по полю с мячом и без мяча, и в элементарной обработке мяча, и во многих других аспектах. К сожалению, ЦСКА в этих же компонентах многого не хватает. И речь не только о минувшей игре, речь в целом о текущем сезоне.
- Насколько ЦСКА сегодня не хватило Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо?
Думаю, даже если бы они и играли, мало что бы изменилось. Так что, наверное, особой разницы бы не было.
- Как бы вы оценили итоги этого розыгрыша Лиги чемпионов для ЦСКА:
Считаю, что их можно оценить как положительные. Всё-таки, на протяжении нескольких лет ЦСКА вообще не попадал в весеннюю стадию еврокубков. В этот же раз удалось навязать хорошую борьбу, дважды обыграть "Бенфику" и набрать девять очков. В целом, всё вышеперечисленное, а также факт сохранявшихся шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов до последнего тура говорит о том, что мы можем дать команде положительную оценку.
- Каковы шансы и перспективы ЦСКА в плей-офф Лиги Европы, учитывая текущий состав команды?
Нужно будет смотреть на то, усилится ли команда в зимнее трансферное окно. Сейчас говорить тяжело, мы ведь не знаем, какие будут перемены. Однако можно сделать предположение, что если в январе состав ЦСКА не изменится, команде и в Лиге Европы будет тяжеловато.
- Как вам увиденное на поле?
Честно говоря, счёт по игре. Если в первом тайме "Манчестер Юнайтед" играл, скажем так, спустя рукава, ничего не обостряя, экономя силы для матча с "Манчестер Сити", то во втором "красные дьяволы" добавили и сразу почувствовалась разница в классе. По моментам, и по ходу встречи, думаю, всё закономерно.
Конечно, у ЦСКА был шанс выйти в весеннюю стадию турнира, но, опять же, хозяева поля изначально играли на энергосберегающем режиме. И даже в таком состоянии они создавали моменты для взятия ворот Игоря Акинфеева. Концовка первого тайма осталась за "армейцами", забили гол. Но как только "манкунианцы" прибавили в скорости - сразу проявился класс команды. Речь и о движении, и о перемещении по полю с мячом и без мяча, и в элементарной обработке мяча, и во многих других аспектах. К сожалению, ЦСКА в этих же компонентах многого не хватает. И речь не только о минувшей игре, речь в целом о текущем сезоне.
- Насколько ЦСКА сегодня не хватило Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо?
Думаю, даже если бы они и играли, мало что бы изменилось. Так что, наверное, особой разницы бы не было.
- Как бы вы оценили итоги этого розыгрыша Лиги чемпионов для ЦСКА:
Считаю, что их можно оценить как положительные. Всё-таки, на протяжении нескольких лет ЦСКА вообще не попадал в весеннюю стадию еврокубков. В этот же раз удалось навязать хорошую борьбу, дважды обыграть "Бенфику" и набрать девять очков. В целом, всё вышеперечисленное, а также факт сохранявшихся шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов до последнего тура говорит о том, что мы можем дать команде положительную оценку.
- Каковы шансы и перспективы ЦСКА в плей-офф Лиги Европы, учитывая текущий состав команды?
Нужно будет смотреть на то, усилится ли команда в зимнее трансферное окно. Сейчас говорить тяжело, мы ведь не знаем, какие будут перемены. Однако можно сделать предположение, что если в январе состав ЦСКА не изменится, команде и в Лиге Европы будет тяжеловато.
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