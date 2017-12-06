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Владимир Пономарев: мне понравился ЦСКА, можно смело выходить на матч против "Спартака"

Владимир Пономарев: мне понравился ЦСКА, можно смело выходить на матч против "Спартака"Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Манчестер Юнайтед" (1:2) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

- На мой взгляд, армейцы достойно вели себя на футбольном поле, - начал Пономарёв. - С таким грозным противником себя хорошо проявила молодежь, и в целом, команда неплоха атаковала. Смогли забить гол в концовке первой половине встречи, но игра вся перевернулась во втором тайме. Англичане неожиданно забили и после этого все пошло насмарку. Сразу же "красные дьяволы" забивают второй, и вся игра сломалась целиком и полностью. Армейцы уже поняли, что наверно ничего не получается, тяжело стало уже играть и англичане почувствовали себя увереннее при счете 2:1 в свою пользу.

Вплоть до 64-й минуты все было в порядке, москвичи мне очень нравились. Практически ничего не дали создать "Манчестер Юнайтед". Очень хорошо взаимодействовали, отлично передвигались, была хорошая физическая подготовка - все было нормально. Но в определенный момент сломались, так бывает, ничего не поделаешь. Один гол решил исход матча.

- Насколько не хватало армейцам травмированных Понтуса Вернблума, Георгия Щенникова, Алексея Березуцкого и Бибраса Натхо?

- Конечно, таких опытных игроков не хватало. И Вернблума, и Березуцкого, и Щенникова. Так бы, более уверенно сыграли. А так, мне понравились армейцы, просто жалко красно-синих. Молодежь старалась - молодцы, она получила большой еврокубковый опыт, но очень большая потеря для команды та большая группа травмированных игроков - пол состава. Но в целом, здорово, что армейцы остались в Европе. В этом поражении от английского клуба ничего катастрофического нет, будем дальше за них болеть и будет все отлично.

Надо теперь готовиться к дерби со "Спартаком", 10-го числа с ними будет играть. Я считаю, что с такой игрой, которую армейцы сегодня показали, можно смело выходить на матч против красно-белых.

- Как бы вы оценили итоги группового турнира Лиги чемпионов для команды?

- В принципе, нормально все. Конечно, выше своей головы не прыгнешь. Но что поделаешь, не повезло сегодня армейцам. А так могли "Манчестер Юнайтед" обыграть и у всех было б по 12 очков. Хотя, этого все равно не хватило, так как "Базель" в параллельном матче победил "Бенфику" и по голам ЦСКА был бы третий. Но ничего, все-таки армейцы показали себя с положительной стороны - выиграли две встречи на чужих полях и одну у себя дома. Три победы на групповом этапе - положительный результат.

- Велики ли шансы ЦСКА в плей-офф Лиги Европы при таком составе?

- Все зависит от того, на кого армейцы попадут. При такой игре и при полном боевом составе у красно-синих хорошие шансы пройти как можно дальше. Я считаю, что ЦСКА должен играть в финале Лиги Европы, обязательно.
Теги: Пономарев ЦСКА
Сегодня, 08:24
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4
(1)
№4 Написал: кандид (Сегодня, 09:13) #
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  •  (1)

Мы Все живем в мире иллюзий laughing Но обьективно МЮ катал вату полтора тайма , хотя это их проблемы.
Регистрация: 29.09.2016
№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 09:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
anatolik189,
Не обижай человека. Он сказал, что думает. Пусть и фантастику.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:45) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА в финале Лиги Европы?Ещё один сказочник,а может быть просто старый больной на голову человек.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:40) #
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  •  (3)
online

Англичане неожиданно забили? а по-моему как раз наши случайно забили


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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