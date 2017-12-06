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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Владимир Пономарев: мне понравился ЦСКА, можно смело выходить на матч против "Спартака"
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Манчестер Юнайтед" (1:2) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
- На мой взгляд, армейцы достойно вели себя на футбольном поле, - начал Пономарёв. - С таким грозным противником себя хорошо проявила молодежь, и в целом, команда неплоха атаковала. Смогли забить гол в концовке первой половине встречи, но игра вся перевернулась во втором тайме. Англичане неожиданно забили и после этого все пошло насмарку. Сразу же "красные дьяволы" забивают второй, и вся игра сломалась целиком и полностью. Армейцы уже поняли, что наверно ничего не получается, тяжело стало уже играть и англичане почувствовали себя увереннее при счете 2:1 в свою пользу.
Вплоть до 64-й минуты все было в порядке, москвичи мне очень нравились. Практически ничего не дали создать "Манчестер Юнайтед". Очень хорошо взаимодействовали, отлично передвигались, была хорошая физическая подготовка - все было нормально. Но в определенный момент сломались, так бывает, ничего не поделаешь. Один гол решил исход матча.
- Насколько не хватало армейцам травмированных Понтуса Вернблума, Георгия Щенникова, Алексея Березуцкого и Бибраса Натхо?
- Конечно, таких опытных игроков не хватало. И Вернблума, и Березуцкого, и Щенникова. Так бы, более уверенно сыграли. А так, мне понравились армейцы, просто жалко красно-синих. Молодежь старалась - молодцы, она получила большой еврокубковый опыт, но очень большая потеря для команды та большая группа травмированных игроков - пол состава. Но в целом, здорово, что армейцы остались в Европе. В этом поражении от английского клуба ничего катастрофического нет, будем дальше за них болеть и будет все отлично.
Надо теперь готовиться к дерби со "Спартаком", 10-го числа с ними будет играть. Я считаю, что с такой игрой, которую армейцы сегодня показали, можно смело выходить на матч против красно-белых.
- Как бы вы оценили итоги группового турнира Лиги чемпионов для команды?
- В принципе, нормально все. Конечно, выше своей головы не прыгнешь. Но что поделаешь, не повезло сегодня армейцам. А так могли "Манчестер Юнайтед" обыграть и у всех было б по 12 очков. Хотя, этого все равно не хватило, так как "Базель" в параллельном матче победил "Бенфику" и по голам ЦСКА был бы третий. Но ничего, все-таки армейцы показали себя с положительной стороны - выиграли две встречи на чужих полях и одну у себя дома. Три победы на групповом этапе - положительный результат.
- Велики ли шансы ЦСКА в плей-офф Лиги Европы при таком составе?
- Все зависит от того, на кого армейцы попадут. При такой игре и при полном боевом составе у красно-синих хорошие шансы пройти как можно дальше. Я считаю, что ЦСКА должен играть в финале Лиги Европы, обязательно.
- На мой взгляд, армейцы достойно вели себя на футбольном поле, - начал Пономарёв. - С таким грозным противником себя хорошо проявила молодежь, и в целом, команда неплоха атаковала. Смогли забить гол в концовке первой половине встречи, но игра вся перевернулась во втором тайме. Англичане неожиданно забили и после этого все пошло насмарку. Сразу же "красные дьяволы" забивают второй, и вся игра сломалась целиком и полностью. Армейцы уже поняли, что наверно ничего не получается, тяжело стало уже играть и англичане почувствовали себя увереннее при счете 2:1 в свою пользу.
Вплоть до 64-й минуты все было в порядке, москвичи мне очень нравились. Практически ничего не дали создать "Манчестер Юнайтед". Очень хорошо взаимодействовали, отлично передвигались, была хорошая физическая подготовка - все было нормально. Но в определенный момент сломались, так бывает, ничего не поделаешь. Один гол решил исход матча.
- Насколько не хватало армейцам травмированных Понтуса Вернблума, Георгия Щенникова, Алексея Березуцкого и Бибраса Натхо?
- Конечно, таких опытных игроков не хватало. И Вернблума, и Березуцкого, и Щенникова. Так бы, более уверенно сыграли. А так, мне понравились армейцы, просто жалко красно-синих. Молодежь старалась - молодцы, она получила большой еврокубковый опыт, но очень большая потеря для команды та большая группа травмированных игроков - пол состава. Но в целом, здорово, что армейцы остались в Европе. В этом поражении от английского клуба ничего катастрофического нет, будем дальше за них болеть и будет все отлично.
Надо теперь готовиться к дерби со "Спартаком", 10-го числа с ними будет играть. Я считаю, что с такой игрой, которую армейцы сегодня показали, можно смело выходить на матч против красно-белых.
- Как бы вы оценили итоги группового турнира Лиги чемпионов для команды?
- В принципе, нормально все. Конечно, выше своей головы не прыгнешь. Но что поделаешь, не повезло сегодня армейцам. А так могли "Манчестер Юнайтед" обыграть и у всех было б по 12 очков. Хотя, этого все равно не хватило, так как "Базель" в параллельном матче победил "Бенфику" и по голам ЦСКА был бы третий. Но ничего, все-таки армейцы показали себя с положительной стороны - выиграли две встречи на чужих полях и одну у себя дома. Три победы на групповом этапе - положительный результат.
- Велики ли шансы ЦСКА в плей-офф Лиги Европы при таком составе?
- Все зависит от того, на кого армейцы попадут. При такой игре и при полном боевом составе у красно-синих хорошие шансы пройти как можно дальше. Я считаю, что ЦСКА должен играть в финале Лиги Европы, обязательно.
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