СМИ: Леонид Кучук уволен с поста главного тренера "Ростова"

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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