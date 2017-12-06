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СМИ: Леонид Кучук уволен с поста главного тренера "Ростова"

Главный тренер "Ростова"? Леонид Кучук был отправлен в отставку, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству ростовчан.

Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 08:49
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(1)
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: jarny
Кононов, вроде, безработный

Круговорот "тренеров" в РФПЛ? Оно надо? Давно пора свежую кровь в это застойное болото. Одни и те же физруки бродят из команды в команду в поисках халявы...

Цитата: Джонни
С самого начала говорил, что с этим физруком, катающим вату, ничего у Ростова не получится. Хотя, и это нужно признать, на то есть объективные причины - основной состав перелопачен знатно.

И тем не менее Ростов выше Рубина

Я, думаю, Вам надо попробовать, в футболе хорошо разбираетесь. Вдруг попрет. Да и погоды в регионе потеплее будут.
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: jarny
Кононов, вроде, безработный

Круговорот "тренеров" в РФПЛ? Оно надо? Давно пора свежую кровь в это застойное болото. Одни и те же физруки бродят из команды в команду в поисках халявы...

Цитата: Джонни
С самого начала говорил, что с этим физруком, катающим вату, ничего у Ростова не получится. Хотя, и это нужно признать, на то есть объективные причины - основной состав перелопачен знатно.

И тем не менее Ростов выше Рубина


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: jarny (Сегодня, 09:08) #
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Кононов, вроде, безработный
Регистрация: 6.02.2009
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:59) #
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online

и кто станет?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 08:54) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
С самого начала говорил, что с этим физруком, катающим вату, ничего у Ростова не получится. Хотя, и это нужно признать, на то есть объективные причины - основной состав перелопачен знатно.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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