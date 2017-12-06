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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Карасев: красная карточка Кришито? Просто случился какой-то сбой
Судья Сергей Карасев рассказал об эпизоде, когда он ошибочно предъявил красную карточку защитнику Доменико Кришито в матче 19-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:1).
"Ситуация с ошибочной красной карточкой Кришито - это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма - рука сама лезет в нужный карман. Желтая - сразу знаешь, что в левом, а красная - в правом.
Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.
Желтая карточка Ильину была за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение - хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение", - приводит слова Карасева "Наш Футбол".
"Ситуация с ошибочной красной карточкой Кришито - это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма - рука сама лезет в нужный карман. Желтая - сразу знаешь, что в левом, а красная - в правом.
Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.
Желтая карточка Ильину была за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение - хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение", - приводит слова Карасева "Наш Футбол".
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