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Сергей Карасев: красная карточка Кришито? Просто случился какой-то сбой

Судья Сергей Карасев рассказал об эпизоде, когда он ошибочно предъявил красную карточку защитнику Доменико Кришито в матче 19-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:1).

"Ситуация с ошибочной красной карточкой Кришито - это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма - рука сама лезет в нужный карман. Желтая - сразу знаешь, что в левом, а красная - в правом.

Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.

Желтая карточка Ильину была за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение - хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение", - приводит слова Карасева "Наш Футбол".
Теги: Карасев Кришито
Сегодня, 09:32
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№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так сбой у тебя вылез из кармана, так-то. А началось все с головы.
Регистрация: 9.11.2010
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