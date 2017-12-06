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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Ещенко: пускай "Ливерпуль" опасается линии атаки "Спартака"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался относительно предстоящего матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
"То, что у наших соперников сильная атакующая линия, не секрет. Но пускай и они опасаются нашей линии атаки. Она у нас тоже отличная. Пускай не забывают об обороне!" - передает слова Ещенко официальный сайт красно-белых.
"То, что у наших соперников сильная атакующая линия, не секрет. Но пускай и они опасаются нашей линии атаки. Она у нас тоже отличная. Пускай не забывают об обороне!" - передает слова Ещенко официальный сайт красно-белых.
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