Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Ещенко: пускай "Ливерпуль" опасается линии атаки "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался относительно предстоящего матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"То, что у наших соперников сильная атакующая линия, не секрет. Но пускай и они опасаются нашей линии атаки. Она у нас тоже отличная. Пускай не забывают об обороне!" - передает слова Ещенко официальный сайт красно-белых.
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 09:46
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.