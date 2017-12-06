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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "ПСЖ": нам нужно хорошо подумать перед 1/8 финала Лиги чемпионов
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение от "Баварии" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:3).
"Мы не играли. Результат и качеством игры, особенно в первом тайме, разочаровывают. С такими игроками мы не должны в Германии проигрывать 1:3.
Но, в целом, я с оптимизмом смотрю в будущее. Мы закончили на первом месте в группе, но "ПСЖ" нужно хорошо подумать и подготовиться к 1/8 финала", - цитирует Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.
"Мы не играли. Результат и качеством игры, особенно в первом тайме, разочаровывают. С такими игроками мы не должны в Германии проигрывать 1:3.
Но, в целом, я с оптимизмом смотрю в будущее. Мы закончили на первом месте в группе, но "ПСЖ" нужно хорошо подумать и подготовиться к 1/8 финала", - цитирует Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.
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