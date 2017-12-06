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Президент "ПСЖ": нам нужно хорошо подумать перед 1/8 финала Лиги чемпионов

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение от "Баварии" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:3).

"Мы не играли. Результат и качеством игры, особенно в первом тайме, разочаровывают. С такими игроками мы не должны в Германии проигрывать 1:3.

Но, в целом, я с оптимизмом смотрю в будущее. Мы закончили на первом месте в группе, но "ПСЖ" нужно хорошо подумать и подготовиться к 1/8 финала", - цитирует Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 09:58
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